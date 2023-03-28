В Липецкой области наградили «Экспортеров года»

В 2022 году более 50 малых и средних компаний из Липецкой области экспортировали свои товары в 44 страны мира. А объем экспорта превысил 1 миллиард рублей.

24 марта в правительстве Липецкой области состоялась церемония награждения победителей регионального конкурса «Экспортер года 2022».

2022 год выдался непростым с точки зрения развития внешнеэкономических связей. Бизнес столкнулся с целым рядом проблем с логистикой, прохождением платежей, изменением направлений работы. И, тем не менее, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, за прошлый год объем экспорта малых и средних компаний Липецкой области составил более 1 млрд. рублей.

Липецкие компании поставляли за границу металлоизделия, продукцию машино- и станкостроения, медицинское оборудование, сельскохозяйственную продукцию, замороженные полуфабрикаты и даже нефтехимию. Липецкая продукция была востребована в таких странах, как Грузия, Сербия, Таджикистан, Болгария, Армения и другие. Осваивать зарубежные рынки предприятиям региона помогает центр поддержки экспорта, который работает в структуре центра «Мой бизнес» и действует в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

«Бизнесу пришлось открывать для себя новую географию, выстраивать новую логистику, но мы видим, что несмотря на санкции, наши иностранные партнёры: Китай, Иран, Индия проявляют очень большой интерес к нашим товарам. В 2023 году перед нашим бизнесом стоит достаточно сложный вызов — выйти на эти новые рынки», - отметил заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов.

В 2022 году более 50 малых и средних компаний из Липецкой области экспортировали свои товары в 44 страны мира. Центр поддержки экспорта помогал им по самым различным направлениям: таким, как поиск и подбор партнёров, вопросы сертификации, участие в международных выставках и бизнес-миссиях, проведение образовательных семинаров, создание сайтов, экспертиза контрактов и многое другое. И эта работа дала результаты: каждый вложенный бюджетом рубль обернулся 19 рублями в объёмах экспорта, а плановые показатели Российского экспортного центра и Минэкономразвития России Центр поддержки экспорта смог перевыполнить в 2 раза.

«Главная особенность 2022 года — это новая география экспортной деятельности, и наша основная задача — резко переориентироваться с запада на восток, в сторону Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, стран Африки. Раньше около 70% экспортных контрактов малых и средних компаний Липецкой области были со странами Евросоюза, сейчас порядка 90% контрактов — это страны СНГ, Средней и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. Год был непростым, но это был переходный период. Дальше — больше. Тем более, что в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока аккумулировано большое количество мирового производства, там производится половина мирового ВВП. В Липецкой области появляется всё больше компаний, продукция и технологические процессы которых соответствуют мировым стандартам, которые интересны международным инвесторам», - рассказал начальник центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов.

Конкурс «Экспортер года» проводится в Липецкой области с 2019 года. За это время в нем приняли участие более 100 компаний малого и среднего бизнеса.

Лучших выбирают по пяти номинациям: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в металлургической отрасли», «Удачный старт» и «Прорыв года». Хотя, судя по словам главного федерального инспектора по Липецкой области аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Олега Снежкова, звания лучших по итогам 2022 года были достойны абсолютно все экспортёры.

Собравшихся в зале Олег Снежков назвал «настоящими патриотами своей страны, которые остались здесь, не сдались, не опустили руки, которые обеспечивают экономическую безопасность нашего государства, которые используют свои силы и возможности, чтобы принести славу Липецкой области, славу России своим трудом».

2023 год для малых и средних предприятий назвали годом новых возможностей. И многие из представителей бизнеса соглашаются: действительно, сейчас они имеют все шансы вывести свою продукцию на новые экспортные рынки и нарастить обороты.

«Мы на рынке с 2014 года, работаем, в основном, с ближним зарубежьем: это Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Армения, Абхазия. В 2022 году наш экспорт увеличился примерно на 60% по сравнению с 2021 годом, хотя количество направлений сократилось. До этого мы возили свою продукцию в Молдавию — сейчас логистика стала просто невозможна. Но зато мы наращиваем обороты торговли с Белоруссией, туда экспорт каждый год прирастает примерно на 80%. Думаю, вскоре мы возобновим и партнёрство с контрагентами в Казахстане, которые ранее отказались от нашей продукции из-за невыгодного для них курса», - рассказала руководитель отдела продаж компании «Мезо», специализирующейся на производстве тапочек, косметики и аксессуаров для отелей.

«В 2022 году Европа для нас закрылась. Отпали страны Прибалтики, Сербия. Но мы всё равно ищем пути, и даже наши болгарские и сербские партнёры со своей стороны пытаются возобновить отношения. Сейчас мы рассматриваем вопрос о поставке продукции в Болгарию, активно развиваем сотрудничество на восточном направлении — с Киргизией, Арменией, Таджикистаном. Благодаря Центру поддержки экспорта было организовано много продуктивных встреч, которые реально помогают реализовывать сложные проекты и развивать экспорт в нашем регионе», - отметил генеральный директор компании производству пластичных смазок и эмульсолов ООО «Авикс Групп» Олег Доброхотов.

По итогам конкурса «Экспортер года 2022» участники, занявшие первые места: ООО «Авикс Групп», ООО «Завод металлоконструкций Форвард», ООО «Группа компаний «Липецкпрофиль», «ООО «ССТ» и ООО «ЛипецкТехноЛит» получили сертификаты в 70 000 рублей на оплату авиабилетов для участия в международных выставках и бизнес-миссиях, организуемых Центром поддержки экспорта. А в планах на 2023 год — посетить с бизнес-миссиями страны Африки, Туркменистан, Ирак, Индию, Китай и другие.

Одна из первоочередных задач, которую поставил перед бизнес-сообществом на этот год заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов — рассмотреть возможность экспорта, в том числе в Китай, продуктов питания и пищевой промышленности из Липецкой области. Регион обещает со своей стороны помочь. Помочь обещают и с решением актуальных вопросов международной сертификации, и с подготовкой кадров: уже сейчас техникумы и вузы области готовы выпускать специалистов под конкретный запрос.

Сегодня в нашем регионе гарантирована мощная поддержка малому и среднему бизнесу в рамках реализации национального проекта Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Эффективное взаимодействие малого и среднего бизнеса в фарватере крупных предприятий, таких как как ПАО НЛМК, ООО « ЛТК «Свободный Сокол», ООО «Ай эйч пи апплаенсес» и другими компаниями играет ведущую роль в рыночной экономике и обладает большим экспортным потенциалом.

АНО «ЦЭП Липецкой области»

Фото предоставлено пресс-службой центра Мой Бизнес



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