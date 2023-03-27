Происшествия

сегодня, 12:14

В поселке Дачный подмыло электрический столб

4 770
#ЧП
3
В поселке Дачный подмыло электрический столб

Он повис на проводах над жилым домом и газопроводом.

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Сегодня утром в редакцию GOROD48 позвонила Галина Бабенко, жительница дома №14 по улице Ярославской (поселок Дачный) и сообщила, что на нее вот-вот упадет электрический столб:

— Вчера в 6.30 утра прорвало водопровод у моего дома. Вода стала бить ключом как раз под столбом. Весь день я звонила по телефонам ЕДС и Единой службы спасения, но на мои вызовы никто не отреагировал. Вода тем временем подмыла столб, он наклонился и повис на проводах, угрожая падением на мой дом и на газовую трубу.

Когда корреспонденты GOROD48 приехали на место ЧП, то обнаружилось, что вода затопила и соседнее домовладение, 16-й дом.

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На месте уже были два сотрудника Левобережного района департамента мэрии по развитию территорий. Они попросили убрать малышей с площадки детского сада, находящегося в нескольких метрах от нависшего над домом Галины Бабенко столба, вызвали аварийную бригаду «РВК-Липецк».

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Работники «РВК» отключили воду и начали ремонт поврежденного водопровода. А Галина Бабенко и ее соседи стали ждать приезда другой группы энергетиков, которые должны установить вертикально опору линии электропередач.
4 770
#ЧП
3

Комментарии (4)

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Вопрос

25 минут назад
А * от бетонного столба на проводах электротоком не шандарахнет?
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Думаю

44 минуты назад
Надо было Байдену было звонить.
ответить

И чего женщина паникует?

сегодня, 12:32
Всего вторые сутки пошли. Экстренные службы так быстро не должны реагировать! Неделя - две.
ответить

???

сегодня, 12:31
А сами местные жители детей из - под падающего столба убрать не догадались?
ответить

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