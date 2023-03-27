В поселке Дачный подмыло электрический столб

Он повис на проводах над жилым домом и газопроводом.

Сегодня утром в редакцию GOROD48 позвонила Галина Бабенко, жительница дома №14 по улице Ярославской (поселок Дачный) и сообщила, что на нее вот-вот упадет электрический столб:— Вчера в 6.30 утра прорвало водопровод у моего дома. Вода стала бить ключом как раз под столбом. Весь день я звонила по телефонам ЕДС и Единой службы спасения, но на мои вызовы никто не отреагировал. Вода тем временем подмыла столб, он наклонился и повис на проводах, угрожая падением на мой дом и на газовую трубу.Когда корреспонденты GOROD48 приехали на место ЧП, то обнаружилось, что вода затопила и соседнее домовладение, 16-й дом.На месте уже были два сотрудника Левобережного района департамента мэрии по развитию территорий. Они попросили убрать малышей с площадки детского сада, находящегося в нескольких метрах от нависшего над домом Галины Бабенко столба, вызвали аварийную бригаду «РВК-Липецк».Работники «РВК» отключили воду и начали ремонт поврежденного водопровода. А Галина Бабенко и ее соседи стали ждать приезда другой группы энергетиков, которые должны установить вертикально опору линии электропередач.