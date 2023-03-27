Подрядчик по капремонту внесен в реестр недобросовестных за нарушение сроков

В реестр недобросовестных подрядчиков по инициативе ФКР Липецкой области внесено ООО «СТРОЙ ГРУПП БП». Соответствующее решение было принято на заседании Липецкого УФАС России.

В прошлом году подрядчик нарушил сроки по капитальному ремонту трех домов в Липецке по ул. Филипченко, д. 12/2, ул. Звездная д. 4 и д. 15/2. Во всех МКД ситуация схожая – рабочие не завершили монтажные работы по крыше, частично выполнили капремонт фасадов, а к остальным видам не приступили вообще. В процессе Фондом были направлены претензии и начислены штрафы на общую сумму более одного миллиона рублей, а также принято решение о расторжении договоров по этим домам в одностороннем порядке.

Капитальный ремонт в многоэтажках перенесен на 2023 год. На зиму крыши были «законсервированы», чтобы исключить возможные залития. В ближайшее время планируется проведение электронных аукционов для выбора подрядных организаций.

Контроль за соблюдением условий договора подрядными организациями - одна из основных задач Фонда капитального ремонта Липецкой области. Это уже шестая подрядная организация за год, которая включена в реестр недобросовестных по инициативе Фонда.