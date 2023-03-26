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сегодня, 00:04

Баскетбольный «Грин Хилл» не прошёл испытание лидером

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#Баскетбол #"Грин Хилл"
Баскетбольный «Грин Хилл» не прошёл испытание лидером

Всё встало на места уже в первой четверти.

В Липецке прошёл предпоследний матч баскетбольного сезона. «Грин Хилл» на своей площадке не прошёл испытания одним из лидеров первенства ЦФО «Брянском» и уступил – 54:84.

Занимающие 2-е место и отстающие всего на одно очко от «Рязани» гости уже в первой четверти показали, кто истинный хозяин положения, перебросав липчан вдвое – 26:13. В дальнейшем «Брянск» методично наращивал преимущество – 18:14, 18:17, 20:10.

Липецкую молодежь как обычно дома вёл за собой 39-летний капитан Андрей Гришин, но и он был не всесилен, хотя стал лучшим в команде по количеству подборов – 9 и принёс 7 очков (4-й показатель в команде).

Самыми результативными у нас стали Виктор Воробьёв – 17 очков, Владислав Кузнецов – 13 и Антон Цыганков – 11. У гостей 23 очка набрал двухметровый (рост 200 см) форвард Михаил Метечко.

Завтра в 11:00 в спортивном комплексе «Грин Хилл» состоится повторный поединок. Впрочем, со спортивной точки зрения он уже ничего не будет решать: липчане не покинут предпоследнее 7-е место.

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#Баскетбол #"Грин Хилл"

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