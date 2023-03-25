Работник елецкого парка прыгнул в ледяную воду за тонувшей собакой

Благодаря человеческой храбрости, животное оказалось спасено.

Вчера работник елецкого Петровского парка совершил подвиг, прыгнув в воду за тонувшей собакой, утверждает паблик «Мой Елец».

Животное провалилось под лёд местного пруда, который ещё не растаял и начало тонуть. Времени вызывать МЧС не было, поэтому мужчины, не раздумывая, кинулся на помощь. Стоя в воде, работник разбивал лёд до берега, чтобы пробить собаке путь к спасению. В итоге пёс выбрался, не пострадал и его спаситель.

Оказавшись на суше, собака зарылась в кучу прошлогодней листвы, видимо, чтобы отогреться. Авторы паблика призывают ельчан присмотреться к собаке: может быть, кто-то узнает своего четвероногого друга.

Фото паблик «Весь Елец».