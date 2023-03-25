Общество

сегодня, 11:50

Работник елецкого парка прыгнул в ледяную воду за тонувшей собакой

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Работник елецкого парка прыгнул в ледяную воду за тонувшей собакой

Благодаря человеческой храбрости, животное оказалось спасено.

Вчера работник елецкого Петровского парка совершил подвиг, прыгнув в воду за тонувшей собакой, утверждает паблик «Мой Елец».

Животное провалилось под лёд местного пруда, который ещё не растаял и начало тонуть. Времени вызывать МЧС не было, поэтому мужчины, не раздумывая, кинулся на помощь. Стоя в воде, работник разбивал лёд до берега, чтобы пробить собаке путь к спасению. В итоге пёс выбрался, не пострадал и его спаситель.

Оказавшись на суше, собака зарылась в кучу прошлогодней листвы, видимо, чтобы отогреться. Авторы паблика призывают ельчан присмотреться к собаке: может быть, кто-то узнает своего четвероногого друга.

Фото паблик «Весь Елец».

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Комментарии (4)

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14 минут назад
Вот это настоящий мужчина смелый,ловкий,с добрым сердцем,здоровья,счастья,и долгих лет жизни
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Неравнодушный

42 минуты назад
Здоровья этому храброму человеку,он поступил достойно,по человечески!
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Лиза

53 минуты назад
Спасибо огромное мужчине за спасение собаки.
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Гость

сегодня, 12:02
Человек с большой буквы. Браво
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