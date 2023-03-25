сегодня, 11:50
Работник елецкого парка прыгнул в ледяную воду за тонувшей собакой
Благодаря человеческой храбрости, животное оказалось спасено.
Вчера работник елецкого Петровского парка совершил подвиг, прыгнув в воду за тонувшей собакой, утверждает паблик «Мой Елец».
Животное провалилось под лёд местного пруда, который ещё не растаял и начало тонуть. Времени вызывать МЧС не было, поэтому мужчины, не раздумывая, кинулся на помощь. Стоя в воде, работник разбивал лёд до берега, чтобы пробить собаке путь к спасению. В итоге пёс выбрался, не пострадал и его спаситель.
Оказавшись на суше, собака зарылась в кучу прошлогодней листвы, видимо, чтобы отогреться. Авторы паблика призывают ельчан присмотреться к собаке: может быть, кто-то узнает своего четвероногого друга.
Фото паблик «Весь Елец».
Да
Неравнодушный
Лиза
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