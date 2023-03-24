Липецкий опыт лечения колена у детей попал в международные рекомендации

В прошлом году в отделении травматологии и ортопедии областной детской больницы с учетом новых практик прооперировали 38 юных пациентов.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии областной детской больницы Евгений Зуев привез с заседания прошедшего в Казани заседания Международной школы ассоциации «Артромастер» хорошую новость: доклад «Макроанатомия острого вывиха надколенника, модификация операции MPFL repair» было решено включить в клинические рекомендации школы.



— Мы получили широкое признание коллег. Некоторые из них, ортопеды из Ярославля, Вологды, Барнаула, Воронежа, Рязани, Белгорода, побывали у нас в нашем стационаре по обучению и обмену опытом. Мы поддерживаем связь с травматологами-ортопедами соседних регионов, проводим дистанционное консультирование по вопросам лечения острого вывиха надколенника и других патологий коленного сустава. В 2022 году в нашей больнице мы лечили юных пациентов из Курской, Белгородской и Воронежской областей, — сказал GOROD48 Евгений Зуев.



Коленные и локтевые суставы - объект пристального внимания травматологов из-за гипермобильности детей, их активного образа жизни, занятий экстремальными видами спорта. Новаторские подходы к артроскопической хирургии крупных суставов — колена и плеча — в отделении травматологии и ортопедии областной детской больницы развивают с 2017 года. Уже в 2018-м тут разработали и внедрили собственную методику малоинвазивного артроскопического лечения острого вывиха надколенника, наиболее распространенной патологии в детском возрасте. Такая травма всегда сопровождается резкой болью из-за разрыва внутренней медиальной удерживающей системы, синовиальной капсулы сустава, повреждением хряща. Несвоевременная помощь больному ведут к частым рецидивам, развитию вторичных воспалительных и дегенеративно-дистрофических процессов, что в итоге может привести к инвалидности ребенка.



В 2022 году на лечении в отделении травматологии и ортопедии областной детской больницы только с вывихом надколенника лечились 68 детей, 38 из которых были прооперированы.



— В своей работе врачи отделения стараются достичь восстановления нормальной анатомии крупных суставов, ведь речь идет о растущем организме. Выбирая тактику артроскопического хирургического вмешательства, медики отдают приоритет целевому воздействию на поврежденный сегмент в противоположность рутинным артроскопическим практикам и тем более открытому оперативному лечению. Такой подход позволяет сразу определить тот путь лечения острого вывиха надколенника, который возвращает пациента к нормальной жизни. Отрадно, что у нас появилась своя научная база, которая позволяет находить решения в пользу восстановления поврежденному суставу нормальной анатомии, — говорит главврач областной детской больницы Сергей Голобурдин.