Происшествия

23 минуты назад

В столкновении двух грузовиков погиб 33-летний водитель

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#авария #ДТП
В столкновении двух грузовиков погиб 33-летний водитель

За сутки на дорогах области погиб один человек и двое пострадали.

23 марта в селе Чернава Измалковского района столкнулись грузовики «МАН» под управлением 33-летнего водителя и «Мерседес» с 36-летним мужчиной за рулем. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в аварии погиб водитель «МАНа».

В селе Куриловка Усманского района 37-летний водитель «Дэу» сбил на 10-летнюю девочку на велосипеде. Девочке оказали медицинскую помощь.

В Чаплыгине на улице Октябрьской столкнулись автомобили «Форд» с 53-летним мужчиной за рулем и «Ниссан» под управлением 43-летнего водителя. Госпитализирован водитель «Ниссана».

За прошедшие сутки автоинспекторы зарегистрировали еще 14 аварий, они обошлись без пострадавших.

Фото УГИБДД по Липецкой области.

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#авария #ДТП

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