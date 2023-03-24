23 минуты назад
В столкновении двух грузовиков погиб 33-летний водитель
За сутки на дорогах области погиб один человек и двое пострадали.
В селе Куриловка Усманского района 37-летний водитель «Дэу» сбил на 10-летнюю девочку на велосипеде. Девочке оказали медицинскую помощь.
В Чаплыгине на улице Октябрьской столкнулись автомобили «Форд» с 53-летним мужчиной за рулем и «Ниссан» под управлением 43-летнего водителя. Госпитализирован водитель «Ниссана».
За прошедшие сутки автоинспекторы зарегистрировали еще 14 аварий, они обошлись без пострадавших.
Фото УГИБДД по Липецкой области.