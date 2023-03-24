В столкновении двух грузовиков погиб 33-летний водитель

За сутки на дорогах области погиб один человек и двое пострадали.

23 марта в селе Чернава Измалковского района столкнулись грузовики «МАН» под управлением 33-летнего водителя и «Мерседес» с 36-летним мужчиной за рулем. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в аварии погиб водитель «МАНа».В селе Куриловка Усманского района 37-летний водитель «Дэу» сбил на 10-летнюю девочку на велосипеде. Девочке оказали медицинскую помощь.

В Чаплыгине на улице Октябрьской столкнулись автомобили «Форд» с 53-летним мужчиной за рулем и «Ниссан» под управлением 43-летнего водителя. Госпитализирован водитель «Ниссана».

За прошедшие сутки автоинспекторы зарегистрировали еще 14 аварий, они обошлись без пострадавших.

Фото УГИБДД по Липецкой области.

