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Избитая подростками 13-летняя девочка получит компенсацию по решению суда
В Кемеровской области суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда с родителей двух подростков, избивших 13-летнюю девочку.
Девочкам удалось скрыться. Правоохранители установили обстоятельства инцидента, однако в возбуждении административного дела по факту побоев отказали ввиду возраста участников избиения.
После этого родители девочки обратились в прокуратуру. Ведомство пришло к выводу, что избитый ребенок получил физические и нравственные страдания. С требованием возместить моральный вред дело дошло до суда.
После рассмотрения материалов суд принял решение удовлетворить требование. В результате родители 11-летнего подростка обязаны выплатить в пользу пострадавшей 12 тысяч рублей, с 14-летнего мальчика или его родителей будет взыскано еще 13 тысяч рублей.