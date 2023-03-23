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21 минуту назад

Избитая подростками 13-летняя девочка получит компенсацию по решению суда

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В Кемеровской области суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда с родителей двух подростков, избивших 13-летнюю девочку.

Как сообщает VSE42.Ru, прошлой осенью в одном из сел Мариинского городского округа  11-ти и 14 летние мальчики встретили на улице двух девочек, с одной из которых у старшего подростка случались конфликты. Подросток избивать 13-летнюю девочку ногами. Несколько ударов нанес и младший из мальчиков, который, как выяснилось, не знал причин избиения.

Девочкам удалось скрыться. Правоохранители установили обстоятельства инцидента, однако в возбуждении административного дела по факту побоев отказали ввиду возраста участников избиения.

После этого родители девочки обратились в прокуратуру. Ведомство пришло к выводу, что избитый ребенок получил физические и нравственные страдания. С требованием возместить моральный вред дело дошло до суда.

После рассмотрения материалов суд принял решение удовлетворить требование. В результате родители 11-летнего подростка обязаны выплатить в пользу пострадавшей 12 тысяч рублей, с 14-летнего мальчика или его родителей будет взыскано еще 13 тысяч рублей. 

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