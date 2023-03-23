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48 минут назад

На НЛМК наградили сотрудников-лидеров по охране труда и промышленной безопасности

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#техника безопасности
На НЛМК наградили сотрудников-лидеров по охране труда и промышленной безопасности

На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги ежегодного конкурса по охране труда и промышленной безопасности. 

Его лидерами становятся сотрудники, которые предлагают проекты по охране труда и активно продвигают идеи по культуре безопасности на рабочих местах. На комбинате создали специальный сервис «Заявление об опасности». Подать инициативу или сообщить о нарушении в области охраны труда любой сотрудник может с помощью мобильного приложения или на корпоративном портале. 

- Безопасность зависит от каждого из нас. Причем не только на работе, но и дома. Безопасное поведение - это для меня уже образ жизни. Обращаешь внимание на любую мелочь - если скользко по дороге на работу, если какие-то проблемы на рабочем месте. Ведь много техники, оборудования. Всегда пользуюсь сервисом - ведь это влияет не только на мою, но и на безопасность моих коллег, - рассказала победитель конкурса, дозировщик ферросплавного цеха Анна Жданова.

В конкурсе четыре номинации: «Лидер в области ОТиПБ»,«Лучший сотрудник», «Лучшее подразделение» и «Лучший проект». Лучшим проектом в области охраны труда и промышленной безопасности в этом году стал «Прямой диалог». Его автор - главный специалист аглодоменного цеха Евгений Путилин. Он разработал программу встреч с рабочими цеха. Благодаря такому подходу удалось собрать лучшие цеховые практики и оперативно решить ряд вопросов в части охраны труда. С помощью проекта удалось вовлечь в безопасное поведение на рабочих местах большую часть цеха.     

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#техника безопасности

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