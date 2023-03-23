В России

сегодня, 15:31

В России упали продажи шин

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#продажа шин

Объем поставок шин из России в 2022 году снизился на 18,2%, почти до 12 млн штук.

В России рухнули продажи шин. В 2022 году на территории России было выпущено 42,7 млн шин. При этом продажи оказались заметно ниже: в прошлом году объём рынка составил 35 млн штук, включая покрышки для специальной и сельскохозяйственной техники. Эксперты уже подсчитали, что общий объём продаж сократился на 14,9%, особенно сильно спрос сократился в премиальном сегменте, - пишет "Ъ".

Только в четвертом квартале в оборот было введено 16 млн шин, из которых 8,6 млн приходилось на выпуск в РФ.

Одновременно сообщается о росте продаж шин для легковых автомобилей на 3,3% по итогам 2022 года. Впрочем, по мнению аналитиков, это может быть связано опасениями водителей о прекращении поставок, в результате чего многие предпочли закупиться впрок.

Также не исключено, что россияне начали запасаться шинам из-за роста цен, который по итогам 2022-го составил 20,5%. В среднем, стоимость одной покрышки для легкового автомобиля составляет 6,4 тысячи рублей. Особой популярностью у автомобилистов пользуются более дешёвые комплектующие, а вот спрос на более дорогие заметно упал.

Заметно сократился и экспорт покрышек. Так, в прошлом году из РФ было вывезено 12 млн штук, что на 18,2% меньше, чем годом ранее. Из них львиная доля — 9,5 млн шин — предназначалась для легковых автомобилей, ещё 2 млн для грузовиков.

В прошлом году на российских заводах было выпущено 42,7 млн шин: из них 14,5 млн приходится на летние, ещё 11,3 млн — на зимние шипованные.

Конечным потребителям в торговых точках и дистанционно за прошлый год было реализовано 19,1 млн шин, что на 19,4% меньше, чем годом ранее. В основном (78,5%) это были легковые шины, причем их продажи, наоборот, выросли на 3,3%, почти до 15 млн штук. Организациям поставлено почти 15 млн шин, и это всего на 6,1% меньше, чем годом ранее. Здесь в основном отгрузки приходились на легковые (почти 7 млн) и грузовые шины (5,5 млн). Если учесть число выпущенных в РФ легковых и грузовых автомобилей, то на вторичную комплектацию могло уйти свыше 30 млн шин.

Продажи производителей шин для вторичной комплектации последние годы составляли около 30–40 млн штук в год, сообщается в обзоре. В Nokian Tyres и Michelin оценивали рынок шин для вторичной комплектации в 2021 году в 40,5–40,7 млн штук. Обе компании уходят из РФ, Nokian почти завершила продажу своих российских активов, включая завод во Всеволожске, «Татнефти». В 2022 году из иностранных марок в РФ работали заводы Nokian, Pirelli, Continental и Bridgestone. Но сложности с поставками сырья и исполнением санкций уже сказывались на объемах.

Экспорт шин из РФ за прошлый год упал на 18,2%, почти до 12 млн штук.

Из этого объема почти 9,5 млн штук предназначались для легковых автомобилей, почти 2 млн — для грузовиков. При этом наиболее активно отгрузки за пределы РФ шли в докризисном январе, а затем в апреле, июле и октябре 2022 года. Экспорт шин из РФ в ЕС запрещают санкции США.
131
#продажа шин

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