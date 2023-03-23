58-летняя женщина разжигала печку бензином и получила ожоги 32% тела

Дом женщины сгорел.

В областной ожоговый центр поступила 58-летняя жительница деревни Ефимовка Воловского района, которая 21 марта получила сильные ожоги, разжигая печку.



Для розжига женщина использовала бензин. От горючего на женщине вспыхнул одежда, загорелся и ее дом.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина поступила в больницу с ожогами 32% тела: у неё сильно обожжены ноги, лицо, туловище.



По данным пресс-службы ГУ МЧС России, дом женщины площадью 72 квадратных метра сгорел полностью. Возгорание тушили два отделения пожарных и три добровольца.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области

