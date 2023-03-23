Коронавирус
49 минут назад
Каждый десятый заразившийся COVID-19 за последние сутки был госпитализирован
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Сегодня снова сообщили об одном умершем от вируса.
В Липецкой области за сутки выявили 90 случаев COVID-19, один человек умер, госпитализировали девятерых человек, выздоровели 169 человек. Для сравнения: 23 марта 2022 года были выявлены 450 случаев инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 181 314 случаев COVID-19, выздоровели 176 490 человек, умерли 3 964 человека.
В Воронежской области за сутки выявили 508 случаев, в Тамбовской области — 117, в Рязанской области — 81, в Орловской области — 74, в Курской области — 57, в Тульской области — 45. За последние сутки в Воронежской области от вируса погиб один человек. А в Курской уже 30-ть дней не сообщают об умерших от COVID-19.
В России за сутки выявили 12 512 случаев COVID-19, госпитализировали 1 475 человек, выздоровели 13 759 человек, умерли 36 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 550 395 случаев COVID-19, выздоровели 21 902 407 человек, умерли 396 974 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 181 314 случаев COVID-19, выздоровели 176 490 человек, умерли 3 964 человека.
В Воронежской области за сутки выявили 508 случаев, в Тамбовской области — 117, в Рязанской области — 81, в Орловской области — 74, в Курской области — 57, в Тульской области — 45. За последние сутки в Воронежской области от вируса погиб один человек. А в Курской уже 30-ть дней не сообщают об умерших от COVID-19.
В России за сутки выявили 12 512 случаев COVID-19, госпитализировали 1 475 человек, выздоровели 13 759 человек, умерли 36 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 550 395 случаев COVID-19, выздоровели 21 902 407 человек, умерли 396 974 человека.
248
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