Происшествия

сегодня, 16:26

Роман Кришталь заплатит за лечение пострадавших в ДТП со стрельбой

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#ДТП
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Роман Кришталь заплатит за лечение пострадавших в ДТП со стрельбой

С него взысканы в пользу территориального ФОСМ расходы на лечение в 52 693 рубля.

Правозащитнику Роману Кришталю не удалось обжаловать решение Грязинского городского суда, которым с него взысканы в пользу территориального ФОСМ расходы на лечение пострадавших в ДТП по его вине  — 52 693 рубля (в том числе 50 535 рублей — за медицинскую помощь в горбольнице №4 и поликлинике №2 и 2158 рублей — за выезд скорой помощи) и госпошлина в 1780 рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

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Напомним, Романа Кришталя приговорили к полутора годам ограничения свободы с лишением права управления автомобилем на этот же срок по части 2 статьи 114 УК РФ за ДТП, которое произошло 26 сентября 2019 года на улице Зои Космодемьянской.

В автомобиль «Мерседес-Бенц ГЛ500» Романа Кришталя стал стрелять пассажир мотоцикла, ехавшего с ним в одном направлении. Вооруженный травматом юрист отстреливался и попытался догнать мотоцикл. На площади Франценюка мотоцикл «Кавасаки» вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Рено Дастер». В результате аварии 36-летний водитель мотоцикла погиб, а его стрелок-пассажир попал в больницу.

Следствие пришло к выводу, что автомобиль Кришталя задел во время погони мотоцикл, после чего стрелок ударился об ограждение и травмировался, а мотоциклист влетел во встречный автомобиль и получил смертельные травмы.

Роман Кришталь был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Но вот заплатить за лечение пострадавших ему теперь придётся.
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#ДТП
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Комментарии (8)

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Гость

2 минуты назад
Кто стрелял не виноват, а кто оборонялся виновен, нда
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А

29 минут назад
Ну кто то, преступниками их признал суд?
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Я извиняюсь

29 минут назад
а если обороняясь убить преступника, что, похороны его оплачивать?
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Ну кто то

35 минут назад
должен же заплатить за лечение преступников ,ну вот обязал самый справедливый суд заплатить самому пострадавшему ? Учтите законопослушные граждане !
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Патриот

49 минут назад
Вася, тут все не так. Стабильность
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Вася

56 минут назад
Вот так и защищайся. Все равно найдут как наказать. Пострадал стрелок за свою стрельбу, а лечиться должен за счет того в кого стрелял . Что то тут не так.
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Только у нас

сегодня, 16:56
в человека стреляют и он же виноват. "Простите, что не убили" (х/ф "Бумбараш").
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Автолюбитель

сегодня, 16:42
Хоть рассказали бы кто эти мотоциклисты и зачем стреляли.
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