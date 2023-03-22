Происшествия
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Роман Кришталь заплатит за лечение пострадавших в ДТП со стрельбой
С него взысканы в пользу территориального ФОСМ расходы на лечение в 52 693 рубля.
Правозащитнику Роману Кришталю не удалось обжаловать решение Грязинского городского суда, которым с него взысканы в пользу территориального ФОСМ расходы на лечение пострадавших в ДТП по его вине — 52 693 рубля (в том числе 50 535 рублей — за медицинскую помощь в горбольнице №4 и поликлинике №2 и 2158 рублей — за выезд скорой помощи) и госпошлина в 1780 рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Напомним, Романа Кришталя приговорили к полутора годам ограничения свободы с лишением права управления автомобилем на этот же срок по части 2 статьи 114 УК РФ за ДТП, которое произошло 26 сентября 2019 года на улице Зои Космодемьянской.
В автомобиль «Мерседес-Бенц ГЛ500» Романа Кришталя стал стрелять пассажир мотоцикла, ехавшего с ним в одном направлении. Вооруженный травматом юрист отстреливался и попытался догнать мотоцикл. На площади Франценюка мотоцикл «Кавасаки» вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Рено Дастер». В результате аварии 36-летний водитель мотоцикла погиб, а его стрелок-пассажир попал в больницу.
Следствие пришло к выводу, что автомобиль Кришталя задел во время погони мотоцикл, после чего стрелок ударился об ограждение и травмировался, а мотоциклист влетел во встречный автомобиль и получил смертельные травмы.
Роман Кришталь был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Но вот заплатить за лечение пострадавших ему теперь придётся.
Напомним, Романа Кришталя приговорили к полутора годам ограничения свободы с лишением права управления автомобилем на этот же срок по части 2 статьи 114 УК РФ за ДТП, которое произошло 26 сентября 2019 года на улице Зои Космодемьянской.
В автомобиль «Мерседес-Бенц ГЛ500» Романа Кришталя стал стрелять пассажир мотоцикла, ехавшего с ним в одном направлении. Вооруженный травматом юрист отстреливался и попытался догнать мотоцикл. На площади Франценюка мотоцикл «Кавасаки» вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Рено Дастер». В результате аварии 36-летний водитель мотоцикла погиб, а его стрелок-пассажир попал в больницу.
Следствие пришло к выводу, что автомобиль Кришталя задел во время погони мотоцикл, после чего стрелок ударился об ограждение и травмировался, а мотоциклист влетел во встречный автомобиль и получил смертельные травмы.
Роман Кришталь был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Но вот заплатить за лечение пострадавших ему теперь придётся.
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