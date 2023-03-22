Происшествия
33 минуты назад
В столкновении на окраине Липецке пострадали двое мужчин
На дорогах области за сутки пострадали пять человек.
21 марта в Липецке во дворе на улице Космонавтов 47-летний водитель «ГАЗа», двигаясь задним ходом, наехал на 91-летнюю женщину. Пожилая липчанка доставлена в больницу.
На улице Ковалева столкнулись «Лада Гранта» с 38-летним мужчиной за рулем и автофургоном под управлением 25-летнего водителя. В аварии пострадали водитель и 33-летний пассажир «Гранты». Оба мужчины госпитализированы.
В Воловском районе на дороге Волово – Юрское – Ливны столкнулись автомобиль «Киа» под управлением 43-летнего водителя и грузовик «МАН» с 45-летним мужчиной за рулем. Водитель «Киа» и его 22-летняя пассажирка доставлены в больницу.
Кроме того, вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 14 столкновений автомобилей. В этих авариях пострадавших не оказалось.
На улице Ковалева столкнулись «Лада Гранта» с 38-летним мужчиной за рулем и автофургоном под управлением 25-летнего водителя. В аварии пострадали водитель и 33-летний пассажир «Гранты». Оба мужчины госпитализированы.
В Воловском районе на дороге Волово – Юрское – Ливны столкнулись автомобиль «Киа» под управлением 43-летнего водителя и грузовик «МАН» с 45-летним мужчиной за рулем. Водитель «Киа» и его 22-летняя пассажирка доставлены в больницу.
Кроме того, вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 14 столкновений автомобилей. В этих авариях пострадавших не оказалось.