Происшествия

33 минуты назад

В столкновении на окраине Липецке пострадали двое мужчин

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#авария #ДТП
В столкновении на окраине Липецке пострадали двое мужчин

На дорогах области за сутки пострадали пять человек.

21 марта в Липецке во дворе на улице Космонавтов 47-летний водитель «ГАЗа», двигаясь задним ходом, наехал на 91-летнюю женщину. Пожилая липчанка доставлена в больницу.

На улице Ковалева столкнулись «Лада Гранта» с 38-летним мужчиной за рулем и автофургоном под управлением 25-летнего водителя. В аварии пострадали водитель и 33-летний пассажир «Гранты». Оба мужчины госпитализированы.

В Воловском районе на дороге Волово – Юрское – Ливны столкнулись автомобиль «Киа» под управлением 43-летнего водителя и грузовик «МАН» с 45-летним мужчиной за рулем. Водитель «Киа» и его 22-летняя пассажирка доставлены в больницу.

Кроме того, вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 14 столкновений автомобилей. В этих авариях пострадавших не оказалось. 


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#авария #ДТП

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