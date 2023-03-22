Коронавирус
44 минуты назад
Коронавирусная статистика: 85 липчан заразились и 159 выздоровели
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За сутки от COVID-19 в регионе никто не погиб.
В Липецкой области за сутки выявили 85 случаев COVID-19, никто не умер, госпитализировали девятерых человек, выздоровели 159 человек. Для сравнения: 22 марта 2022 года были выявлены 459 случаев инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 181 224 случая COVID-19, выздоровел 176 321 человек, умерли 3 963 человека.
В Воронежской области за сутки выявили 504 случая, в Тамбовской области — 139, в Рязанской области — 86, в Орловской области — 78, в Тульской области — 54, Курской области — 53. За последние сутки в Орловской области от вируса погиб один человек.
В России за сутки выявили 12 001 случай COVID-19, госпитализировали 1 545 человек, выздоровели 15 130 человек, умерли 39 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 537 883 случая COVID-19, выздоровели 21 888 648 человек, умерли 396 938 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 181 224 случая COVID-19, выздоровел 176 321 человек, умерли 3 963 человека.
В Воронежской области за сутки выявили 504 случая, в Тамбовской области — 139, в Рязанской области — 86, в Орловской области — 78, в Тульской области — 54, Курской области — 53. За последние сутки в Орловской области от вируса погиб один человек.
В России за сутки выявили 12 001 случай COVID-19, госпитализировали 1 545 человек, выздоровели 15 130 человек, умерли 39 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 537 883 случая COVID-19, выздоровели 21 888 648 человек, умерли 396 938 человек.
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