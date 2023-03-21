Происшествия
сегодня, 13:05
41-летний мужчина погиб в горящем доме
Ночью 20 марта в селе Порой Добровского района во время пожара в жилом доме погиб 41-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
В результате возгорания повреждена внутренняя отделка дома на площади 10 квадратных метров. Огонь тушили два пожарных расчета и один доброволец.
В результате возгорания повреждена внутренняя отделка дома на площади 10 квадратных метров. Огонь тушили два пожарных расчета и один доброволец.
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