41-летний мужчина погиб в горящем доме

Ночью 20 марта в селе Порой Добровского района во время пожара в жилом доме погиб 41-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



В результате возгорания повреждена внутренняя отделка дома на площади 10 квадратных метров. Огонь тушили два пожарных расчета и один доброволец.

