Происшествия

сегодня, 13:05

41-летний мужчина погиб в горящем доме

1 940
#МЧС #пожар
41-летний мужчина погиб в горящем доме
Ночью 20 марта в селе Порой Добровского района во время пожара в жилом доме погиб 41-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В результате возгорания повреждена внутренняя отделка дома на площади 10 квадратных метров. Огонь тушили два пожарных расчета и один доброволец.
1 940
#МЧС #пожар

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гостья1

50 минут назад
Не сгорите,так утонете от залития во время тушения пожара.Выливается море воды и имущество все намокает зловонной жижей. Так что берегитесь пожара,это очень страшно!!!!.Испытали,выше нас выгорела квартира до тла.
ответить

Еще в рубрике

Ельчанин пошёл на грабёж из-за бутылки вина
#грабёж
Ельчанин пошёл на грабёж из-за бутылки вина

5 минут назад

Происшествия
Осужденный потребовал с елецкой колонии 339 800 рублей
#УФСИН #колония
1
Осужденный потребовал с елецкой колонии 339 800 рублей

19 минут назад

Происшествия
Липчанка загорелась от газовой плиты
#ожог
Липчанка загорелась от газовой плиты

сегодня, 13:08

Происшествия
Во время паводка в Добровском районе утонул мужчина
#паводок #половодье
3
Во время паводка в Добровском районе утонул мужчина

сегодня, 12:30

Происшествия
Прокуратура заинтересовалась горящими светофорами в Липецке
#пожар #светофор #прокуратура
7
Прокуратура заинтересовалась горящими светофорами в Липецке

сегодня, 12:23

Происшествия
Подростка подозревают в краже из строящегося дома на 60 000 рублей
#кража
Подростка подозревают в краже из строящегося дома на 60 000 рублей

сегодня, 12:11

Происшествия