Коронавирус
44 минуты назад
За сутки в Липецкой области выздоровели 111 человек
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С начала эпидемии в регионе выздоровели 176 162 человека.
В Липецкой области за сутки выявили 60 случаев COVID-19, никто не умер, госпитализировали 16 человек, выздоровели 111 человек. Для сравнения: 21 марта 2022 года были выявлены 465 случаев инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 181 139 случаев COVID-19, выздоровели 176 162 человека, умерли 3 963 человека.
В Воронежской области за сутки выявили 503 случая, в Рязанской области — 84, в Орловской области — 76, в Тамбовской области — 54, Курской области — 50, в Тульской области — 41. За последние сутки в Рязанской области от вируса погиб один человек.
В России за сутки выявили 9 373 случая COVID-19, госпитализировали 1 541 человека, выздоровели 13 345 человек, умерли 34 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 22 525 882 случая COVID-19, выздоровели 21 873 518 человек, умерли 396 899 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 181 139 случаев COVID-19, выздоровели 176 162 человека, умерли 3 963 человека.
В Воронежской области за сутки выявили 503 случая, в Рязанской области — 84, в Орловской области — 76, в Тамбовской области — 54, Курской области — 50, в Тульской области — 41. За последние сутки в Рязанской области от вируса погиб один человек.
В России за сутки выявили 9 373 случая COVID-19, госпитализировали 1 541 человека, выздоровели 13 345 человек, умерли 34 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 22 525 882 случая COVID-19, выздоровели 21 873 518 человек, умерли 396 899 человек.
178
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