Спорт

38 минут назад

Умер «папа» елецкого гиревого спорта

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#Гиревой спорт #Игорь Новиков #вечная память
Умер «папа» елецкого гиревого спорта

Проститься с легендарным Игорем Новиковым можно будет завтра и в среду.

На 62-м году жизни скончался мастер спорта СССР и Заслуженный тренер России по гиревому спорту ельчанин Игорь Новиков.

Его главным учеником был Алексей Кравцов, десятикратный чемпион мира по гиревому спорту и Заслуженный мастер спорта. У Новикова были и другие талантливые ученики: 6 мастеров спорта международного класса, 35 мастеров спорта. Он подготовил более двухсот разрядников по силовому виду спорта.

13 лет Игорь Витальевич возглавлял областную федерацию гиревого спорта, Елец при его участии превратился в одну из гиревых столиц России.

Глава Елецкого района Игорь Боровских в своём ТГ-канале сообщил, что Игоря Новикова похоронят 22 марта на старом городском кладбище. Все желающие могут с ним проститься завтра, 21 марта с 15.00 в Вознесенском Соборе или в среду, 22 марта, в 11.15 около спортивного зала (Черокманова, 1А), в котором Игорь Витальевич проводил тренировки.

Фото vk.com

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#Гиревой спорт #Игорь Новиков #вечная память

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