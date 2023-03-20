В России

49 минут назад

Минимальный штраф за нарушение правил охоты увеличат в четыре раза

62
#правила охоты

Минимальный штраф за нарушение правил охоты будет увеличен в четыре раза: с 500 до 2 тыс. рублей. Такой законопроект Госдума может принять в первом чтении в апреле, сообщают «Известия».



Кроме того, законопроектом предлагается установить минимальный срок лишения лицензии на охоту от одного года до двух лет.  

«Для примера: государственная пошлина за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов составляет 650 рублей, ущерб от незаконной добычи, например, утки составляет 1,8 тыс. рублей, в то же время размер штрафа за охоту без разрешения на добычу чаще всего назначается в пределах 500 рублей (а учитывая статью 32.2 КоАП РФ — 250 рублей)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.  

Сейчас административная ответственность за несоблюдение правил охоты применяется достаточно широко. Так, в 2019–2021 гг, по данным Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды, в РФ было выявлено свыше 121 тыс. нарушений требований правил охоты. По более 80% из них был назначен минимальный размер административного штрафа — 500 рублей, сообщается в документе.  

При этом за тот же период в результате незаконной охоты получили травмы со смертельным исходом 193 человека. Основная причина — это несоблюдение правил, уточняется в пояснительной записке.  

Размер причиненного вреда охотничьим ресурсам составил 79,8 млн рублей, из них взыскано на возмещение ущерба 51,6 млн.  

62
#правила охоты

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России значительно выросли сроки ремонта PlayStation

43 минуты назад

В России
Срок действия истекающих в 2023 году прав продлён на 3 года
#права #продление
Срок действия истекающих в 2023 году прав продлён на 3 года

сегодня, 15:27

В России
Кабмин ускорит переориентацию поставок энергоресурсов на восток
#поставки #ресурсы
Кабмин ускорит переориентацию поставок энергоресурсов на восток

сегодня, 14:45

В России
Россия вышла на первое место по поставкам газа в Китай
#экономика #Китай #поставки
Россия вышла на первое место по поставкам газа в Китай

сегодня, 14:00

В России
Курс биткоина обновил максимум с июня 2022 года
#биткоин #максимум
Курс биткоина обновил максимум с июня 2022 года

сегодня, 13:18

В России
Производители кабеля из РФ попросили власти поднять пошлины на импортную продукцию на 15%
#экономика #импорт #кабель
Производители кабеля из РФ попросили власти поднять пошлины на импортную продукцию на 15%

сегодня, 12:43

В России