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В результате землетрясений в Турции погибли свыше 50 тысяч и пострадали более 107 тысяч человек
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".
"Число погибших при землетрясениях с эпицентром в Кахраманмараше составило 50 096. Пострадали 107 204 человека", - отметил он.
По его словам, были арестованы более 300 человек, которые в той или иной степени несли ответственность за техническое состояние и соблюдение норм строительства разрушенных зданий. Под арестом находятся 104 подрядчика, 161 прораб, 15 владельцев зданий и 18 человек, которые внесли изменения в изначальную конструкцию домов.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия, - передает ТАСС.