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47 минут назад
Кабмин ускорит переориентацию поставок энергоресурсов на восток
Правительство России ускорит переориентацию поставок энергоресурсов на восток.
Правительство РФ своим распоряжением упростило процедуры согласований части градостроительных и земельных работ при проектировании и строительстве магистральных газопроводов, нефтепроводов и электрических сетей, входящих в единую национальную электрическую сеть, - говорится на официальном сайте кабмина.
"Это позволит ускорить реализацию проектов, в том числе для переориентации поставок газа, нефти и электричества в восточном направлении", – заявил вице-премьер Александр Новак.
В частности, речь идёт об упрощении и сокращении сроков подготовки и утверждения документации по планировке территории, экспертизы проектной документации, строительства или реконструкции и технического присоединения объектов, отнесения (изъятия) земель и участков к определённым категориям, установления сервитутов, реконструкции и ремонта линейных объектов, пользования водными объектами. Сейчас дополняется перечень объектов инфраструктуры, в отношении которых применяются особенности, установленные Федеральным законом №254 "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
"Это позволит ускорить реализацию проектов, в том числе для переориентации поставок газа, нефти и электричества в восточном направлении", – заявил вице-премьер Александр Новак.
В частности, речь идёт об упрощении и сокращении сроков подготовки и утверждения документации по планировке территории, экспертизы проектной документации, строительства или реконструкции и технического присоединения объектов, отнесения (изъятия) земель и участков к определённым категориям, установления сервитутов, реконструкции и ремонта линейных объектов, пользования водными объектами. Сейчас дополняется перечень объектов инфраструктуры, в отношении которых применяются особенности, установленные Федеральным законом №254 "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".