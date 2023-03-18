Происшествия

25 минут назад

В Липецке будут судить охранников, избивших посетителей бара

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#Бар #охрана #побои #телесные повреждения
В Липецке будут судить охранников, избивших посетителей бара

Обвиняемым 28 и 36 лет.

Отдел полиции №7 УМВД России по Липецку завершил расследование уголовного дела по превышению полномочий частными охранниками.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на скамье подсудимых окажутся два сотрудника охраны 28 и 36 лет, которых обвиняют по статье 203 УК РФ «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации», а 28-летнего мужчину ещё и по части 2 статьи 112 УК «РФ» «Умышленное причинение средней тяжести вредя здоровью с применением оружия или предметов, использующихся в качестве оружия».

В ведомстве пояснили, под уголовное дело секьюрити попали в марте 2022 года, приехав на вызов в бар, где завязался конфликт между сотрудником заведения и двумя посетителями.

Прибывшие охранники вывели клиентов бара на улицу, где в свою очередь уже сами вступили с ними в перепалку.

- Обвиняемые распылили вещество из газового баллончика в лицо посетителям и причинили телесные повреждения. С места происшествия один из мужчин был госпитализирован. Согласно справке эксперта потерпевшему причинены телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин, а также переломов ребер, которые расценены как повреждения, причинившие вред здоровью человека средней тяжести, - сообщили в УМВД.

Статья за превышение полномочий предусматривает до 2-х лет лишения свободы, а за причинение телесных повреждений – до 5 лет.

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#Бар #охрана #побои #телесные повреждения

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