В мире
сегодня, 17:10
Ущерб от землетрясений в Турции оценили почти в $104 млрд
Власти Турции оценили ущерб промышленности и экономике страны от землетрясений в $104 млрд.
Ущерб экономике Турции от февральских землетрясений составил 2 триллиона лир, или 103,6 миллиарда долларов (8 триллионов рублей), - сообщает правительство страны.
Согласно подсчетам властей, ущерб экономике страны составит около 9% ВВП в 2023 году. На 11 провинций, пострадавших от землетрясений, приходилось 9,8% национальной экономики и 8,6% экспорта в прошлом году. Их доля в поставках турецкого текстиля составляла 35%, - передает Lenta.ru.
Аналитики Всемирного банка подсчитали, что природная катастрофа нанесла стране ущерб в 34,2 миллиарда долларов. При этом на восстановление инфраструктуры и обеспечение граждан жильем потребуется вдвое больше.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Их эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки стали рекордными для страны за последние 84 года. В результате землетрясений погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения.
Согласно подсчетам властей, ущерб экономике страны составит около 9% ВВП в 2023 году. На 11 провинций, пострадавших от землетрясений, приходилось 9,8% национальной экономики и 8,6% экспорта в прошлом году. Их доля в поставках турецкого текстиля составляла 35%, - передает Lenta.ru.
Аналитики Всемирного банка подсчитали, что природная катастрофа нанесла стране ущерб в 34,2 миллиарда долларов. При этом на восстановление инфраструктуры и обеспечение граждан жильем потребуется вдвое больше.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Их эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки стали рекордными для страны за последние 84 года. В результате землетрясений погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения.