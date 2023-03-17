ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.





Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, - отмечается в сообщении.



Таким образом, регулятор сохранил ее уже четвертый раз подряд. Как и прежде, решение объясняется умеренными темпами инфляции — после январских 11,8% в годовом выражении в феврале показатель снизился до 11%. В ближайшие месяцы, как ожидает ЦБ, показатель опустится ниже 4% — под влиянием высокой базы 2022 года, однако постепенно инфляционное давление будет увеличиваться. По итогам 2023 года, по прогнозу Банка России, показатель составит 5–7%, а в 2024 году должен вернуться к целевым 4%.



Свою роль в решении ЦБ сыграли и инфляционные ожидания — они сохраняются на повышенном уровне, но в марте они существенно снизились (до 10,7% после 12,2% в феврале).



Баланс рисков на среднесрочном горизонте остается смещенным в сторону проинфляционных — в силу влияния санкций, усиление которых может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта.



Среди факторов риска ЦБ по-прежнему перечисляет усложнение производственных и логистических цепочек, а также финансовых расчетов в силу действующих рестрикций.



Все это, в свою очередь, может привести к удорожанию импорта и "усилению ограничений на стороне предложения в российской экономике". Отреагировал регулятор и на последние события — на возникшие риски финансовой устойчивости банковского сектора США из-за банкротства Silicon Valley Bank.



К перечню проинфляционных рисков добавлено ухудшение перспектив роста мировой экономики на фоне нестабильности на финансовых рынках развитых стран.



В целом ЦБ, ссылаясь на оперативные данные первого квартала, продолжает констатировать восстановление деловой и потребительской активности, отмечая расширение внутреннего спроса, что способствует улучшению деловых настроений, несмотря на «некоторое ухудшение внешних условий» и ограниченность возможностей расширения производства в силу нехватки рабочей силы на фоне последствий частичной мобилизации и роста спроса на труд во многих отраслях.



Также ЦБ фиксируется рост кредитования, в частности, в корпоративном секторе, увеличение средств населения и организаций на текущих счетах и депозитах в банках. Отмечается, что росту внутреннего спроса во многом способствовало увеличение бюджетных расходов, которое компенсирует замедление инвестиционного спроса,— в этой связи ЦБ вновь предупреждает о том, что в случае дополнительного наращивания бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика.



Сигнал о дальнейших действиях Банка России остался умеренно жестким: при усилении проинфляционных рисков ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее запланировано на 28 апреля. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, - говорится на сайте ЦБ РФ Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, - отмечается в сообщении.Таким образом, регулятор сохранил ее уже четвертый раз подряд. Как и прежде, решение объясняется умеренными темпами инфляции — после январских 11,8% в годовом выражении в феврале показатель снизился до 11%. В ближайшие месяцы, как ожидает ЦБ, показатель опустится ниже 4% — под влиянием высокой базы 2022 года, однако постепенно инфляционное давление будет увеличиваться. По итогам 2023 года, по прогнозу Банка России, показатель составит 5–7%, а в 2024 году должен вернуться к целевым 4%.Свою роль в решении ЦБ сыграли и инфляционные ожидания — они сохраняются на повышенном уровне, но в марте они существенно снизились (до 10,7% после 12,2% в феврале).Баланс рисков на среднесрочном горизонте остается смещенным в сторону проинфляционных — в силу влияния санкций, усиление которых может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта.Среди факторов риска ЦБ по-прежнему перечисляет усложнение производственных и логистических цепочек, а также финансовых расчетов в силу действующих рестрикций.Все это, в свою очередь, может привести к удорожанию импорта и "усилению ограничений на стороне предложения в российской экономике". Отреагировал регулятор и на последние события — на возникшие риски финансовой устойчивости банковского сектора США из-за банкротства Silicon Valley Bank.К перечню проинфляционных рисков добавлено ухудшение перспектив роста мировой экономики на фоне нестабильности на финансовых рынках развитых стран.В целом ЦБ, ссылаясь на оперативные данные первого квартала, продолжает констатировать восстановление деловой и потребительской активности, отмечая расширение внутреннего спроса, что способствует улучшению деловых настроений, несмотря на «некоторое ухудшение внешних условий» и ограниченность возможностей расширения производства в силу нехватки рабочей силы на фоне последствий частичной мобилизации и роста спроса на труд во многих отраслях.Также ЦБ фиксируется рост кредитования, в частности, в корпоративном секторе, увеличение средств населения и организаций на текущих счетах и депозитах в банках. Отмечается, что росту внутреннего спроса во многом способствовало увеличение бюджетных расходов, которое компенсирует замедление инвестиционного спроса,— в этой связи ЦБ вновь предупреждает о том, что в случае дополнительного наращивания бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика.Сигнал о дальнейших действиях Банка России остался умеренно жестким: при усилении проинфляционных рисков ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее запланировано на 28 апреля.