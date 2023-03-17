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Google Play удалил приложения попавших под санкции банков «Санкт-Петербург» и «Уралсиб»

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#Google Play #санкции #банки

Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения нескольких попавших под санкции российских банков.

Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения ряда российских банков, попавших под западные санкции, - передает РИА Новости.

С маркетплейса пропали приложения таких банков, как «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Приморье», «Левобережный», «Зенит», СДМ-банк, УБРиР, «Ланта банк» и Металлинвестбанк.

В феврале сообщалось, что Министерство финансов США добавило в черный список более десятка российских финансовых институтов, в числе которых оказались перечисленные выше банки. Согласно сообщению ведомства, перечисленные финансовые субъекты обращаются к более мелким банкам и фирмам в попытке обойти санкции, которые подразумевают ограничение на проведение ряда операций с данными финансовыми учреждениями.

В марте из магазина App Store пропало приложение «Тинькофф банка». 25 февраля «Тинькофф банк» и еще несколько других российских банков попали в 10-й пакет антироссийских санкций Европейского союза. В качестве обоснования отмечалось, что эти банки вовлечены в сектора экономики, якобы "обеспечивающие существенный источник доходов правительству Российской Федерации".
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#Google Play #санкции #банки

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