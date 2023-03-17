Общество
28 минут назад
Семье погибшего в СВО ефрейтора вручили орден Мужества
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Награду родным вручили на сессии районного Совета депутатов.
В Краснинском районе семье погибшего в ходе специальной операции ефрейтора Руслана Зайцева сегодня вручили орден Мужества. Об этом сообщил глава района Алексей Телков в своём Telegram-канале.
«Награда посмертно присуждена за проявленную отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», - отметил Алексей Телков.
Фото - t.me/aleksei_telkov
«Награда посмертно присуждена за проявленную отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», - отметил Алексей Телков.
Фото - t.me/aleksei_telkov
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