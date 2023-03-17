Общество

28 минут назад

Семье погибшего в СВО ефрейтора вручили орден Мужества

602
#спецоперация #Украина
3
Семье погибшего в СВО ефрейтора вручили орден Мужества

Награду родным вручили на сессии районного Совета депутатов.

В Краснинском районе семье погибшего в ходе специальной операции ефрейтора Руслана Зайцева сегодня вручили орден Мужества. Об этом сообщил глава района Алексей Телков в своём Telegram-канале.

B9E10175-5C7A-4E7A-8F40-FCCC6C32EB35.jpeg

«Награда посмертно присуждена за проявленную отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», - отметил Алексей Телков.

Фото - t.me/aleksei_telkov
602
#спецоперация #Украина
3

Еще в рубрике

«Мы не ценим той истории, которая у нас осталась. Птичек с сокольского моста нужно спасти!»
#Сокольский мост
6
«Мы не ценим той истории, которая у нас осталась. Птичек с сокольского моста нужно спасти!»

17 минут назад

Общество
«Птичка» с Сокольского моста может стать экспонатом краеведческого музея
#Сокольский мост #ремонт
15
«Птичка» с Сокольского моста может стать экспонатом краеведческого музея

сегодня, 11:17

Общество
46-летней женщине ещё в 2019 году был отключен газ за долги, но это не помешало им пользоваться
#ЖКХ
46-летней женщине ещё в 2019 году был отключен газ за долги, но это не помешало им пользоваться

сегодня, 10:32

Общество
Хозяин собаки заплатит 44 тысячи рублей за задушенных 27 уток и 8 кур
#животные #собака
4
Хозяин собаки заплатит 44 тысячи рублей за задушенных 27 уток и 8 кур

сегодня, 09:58

Общество
«Мне некогда уговаривать. Поэтому простите за резкие слова…»
#благоустройство
52
«Мне некогда уговаривать. Поэтому простите за резкие слова…»

сегодня, 09:25

Общество
Сегодня в Липецке: бесплатный рок-концерт, приём у вице-мэра и деньги для предпринимателей
#Сегодня в Липецке
4
Сегодня в Липецке: бесплатный рок-концерт, приём у вице-мэра и деньги для предпринимателей

сегодня, 07:00

Общество