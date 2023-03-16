Происшествия

33 минуты назад

В шампуне для осужденного нашли героин

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#УФСИН
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В шампуне для осужденного нашли героин

Наркотики хотели передать в исправительную колонию №2.

В исправительную колонию №2, которая расположена в районе Цемзавода в Липецке, пытались передать наркотики. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, сотрудниками колонии при досмотре посылки осужденному был обнаружен и изъят свёрток, спрятанный во флаконе с шампунем.

По результатам проведенной экспертизы, в шампуне была смесь, содержащая в своем составе наркотические средства – ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетиллморфин (героин) общей массой – 3,07 грамма.

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Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «  Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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#УФСИН
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