В шампуне для осужденного нашли героин

Наркотики хотели передать в исправительную колонию №2.

В исправительную колонию №2, которая расположена в районе Цемзавода в Липецке, пытались передать наркотики. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, сотрудниками колонии при досмотре посылки осужденному был обнаружен и изъят свёрток, спрятанный во флаконе с шампунем.По результатам проведенной экспертизы, в шампуне была смесь, содержащая в своем составе наркотические средства – ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетиллморфин (героин) общей массой – 3,07 грамма.Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ « Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».