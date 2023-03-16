В Желтых Песках из кранов несколько дней течет мутная вода

Энергетики говорят о плановой очистке резервуаров водозабора.



Жители села Желтые Пески рассказали GOROD48 о мутной воде, которая несколько дней течет из их кранов.



— Проблеме больше трех дней. Мы неоднократно обращались к поставщику, в аварийную службу. Даже воду отключали, но ничего не изменились. К нам только приезжают воду на анализы брать и руками разводят, — поделился своими переживаниями житель улицы Буденного.



По словам липчанина, в селе нет никаких объявлений или информации о причинах прошедшего, сроках устранения проблемы, самое главное — подвозе питьевой воды.



«6 марта «РВК-Липецк» провела плановую очистку резервуаров водозабора № 7, которые обеспечивают коммунальным ресурсом районы Желтых Песков и Ссёлок. С 13 марта ведутся работы по промывке сетей. Также на водоподъёмных станциях установлены современные погружные насосы», — так объяснили мутную воду в энергетической компании.



Коммунальщики говорят, что новые насосы значительно увеличить производительность скважин и позволят избежать дефицита воды летом в поливочный сезон. По предварительным расчётам, комплекс проводимых мероприятий стабилизирует уровень питьевой воды в резервуарах и напор в распределительной сети.



«Все эти меры направлены на улучшение качества услуги и надежности работы системы водоснабжения. Такие работы специалисты водоканала проводят не только на водозаборе № 7. Всего с начала года на городских водоподъемных станциях мы установим 30 дополнительных погружных насосов», - рассказал директор по производству «РВК-Липецк» Руслан Фролов.



Наряду с профилактическими работами были внесены изменения в схему подачи воды и перенаправлены потоки в Жёлтые Пески и Ссёлки. Для определения участков, где возможны изменения мутности воды, сотрудники водоканала проводят лабораторные исследования. В «РВК-Липецк» также отметили, что компания выполняет все необходимые мероприятия, чтобы как можно быстрее восстановить параметры качества воды.

