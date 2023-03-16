Общество

51 минуту назад

В Желтых Песках из кранов несколько дней течет мутная вода

3 161
#вода #помутнение воды
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В Желтых Песках из кранов несколько дней течет мутная вода

Энергетики говорят о плановой очистке резервуаров водозабора.

Жители села Желтые Пески рассказали GOROD48 о мутной воде, которая несколько дней течет из их кранов.  

— Проблеме больше трех дней. Мы неоднократно обращались к поставщику, в аварийную службу. Даже воду отключали, но ничего не изменились. К нам только приезжают воду на анализы брать и руками разводят, — поделился своими переживаниями житель улицы Буденного.

По словам липчанина, в селе нет никаких объявлений или информации о причинах прошедшего,  сроках устранения проблемы, самое главное — подвозе питьевой воды.

«6 марта «РВК-Липецк» провела плановую очистку резервуаров водозабора № 7, которые обеспечивают коммунальным ресурсом районы Желтых Песков и Ссёлок. С 13 марта ведутся работы по промывке сетей.  Также на водоподъёмных станциях установлены современные погружные насосы»,  — так объяснили мутную воду в энергетической компании. 

Коммунальщики говорят,  что новые насосы значительно увеличить производительность скважин и позволят избежать дефицита воды летом в поливочный сезон. По предварительным расчётам, комплекс проводимых мероприятий стабилизирует уровень питьевой воды в резервуарах и напор в распределительной сети.

«Все эти меры направлены на улучшение качества услуги и надежности работы системы водоснабжения. Такие работы специалисты водоканала проводят не только на водозаборе № 7. Всего с начала года на городских водоподъемных станциях мы установим 30 дополнительных погружных насосов», - рассказал директор по производству «РВК-Липецк» Руслан Фролов.

Наряду с профилактическими работами были внесены изменения в схему подачи воды и перенаправлены потоки в Жёлтые Пески и Ссёлки. Для определения участков, где возможны изменения мутности воды, сотрудники водоканала проводят лабораторные исследования. В «РВК-Липецк» также отметили, что компания выполняет все необходимые мероприятия, чтобы как можно быстрее восстановить параметры качества воды.
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#вода #помутнение воды
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Комментарии (3)

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Алексей

23 минуты назад
"Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт..." Песок в трубах Жёлтых Песков, и что?
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Главное

26 минут назад
Чтобы была вода для полива огорода.
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да уж

31 минуту назад
на соколе постоянно такая течет
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