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Хургада и Адлер названы самыми травмоопасными курортами для россиян в 2022 году

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#курорты #туризм #травмы

Стали известны самые травмоопасные для россиян курорты.

В период отпусков в прошлом году российские туристы наиболее часто обращались к врачам на египетских, отечественных и турецких курортах, в частности в Хургаде, Адлере и Алании, - говорится в исследовании Страхового Дома ВСК.

Уточняется, что наиболее травмоопасными стали курорты Турции — именно на них пришлось 29% всех обращений россиян. Проблемы со здоровьем у путешественников возникали в основном в четырех турецких городах — в Алании (25%), Белеке (19,2%), Кемере (21,6%) и Сиде (17,2%).

Отмечается, что немного реже российские туристы обращались к медикам в Египте — 27,4%. Концентрация всех травм и заболеваний туристов пришлась на два популярных местных курорта — Хургаду (59,8%) и Шарм-эш-Шейх (39%). Причем первый город стал самым травмоопасным для соотечественников не только в Египте, но и во всем мире.

Третья строчка в антирейтинге отошла РФ. Почти 22% обращавшихся за медпомощью отечественных туристов делали это в поездках по стране. Абсолютное большинство проблем приключалось с путешественниками на черноморском побережье — в Адлере (72,7%).

Значительно меньшее число россиян обращались к медикам в Таиланде (5,7%), Абхазии (4,1%), ОАЭ (3,8%) и Индии (3,7%). На страны Европейского союза пришлись лишь 1,1% всех жалоб отдыхающих на здоровье, - передает Lenta.ru.
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#курорты #туризм #травмы

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