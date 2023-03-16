Прокуратура запретила спортивное рыболовство в Липецке

Любителям поудить оставили право на любительскую рыбалку.

Транспортная прокуратура внесла в Липецкий горсовета протест на действующие с 2015 года Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.



В протесте сказано, что эти правила устарели. После изменений федерального законодательства с 1 января 2020 года такой термин как «спортивное рыболовство» из федерального законодательства исчез. А в городских Правилах использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд это словосочетание осталось. А так как местное законодательство не должно противоречить общегосударственному, прокуратура потребовала изменить четвертый пункт 2-й статьи, убрав из него это самое спортивное рыболовство.



Депутаты горсовета сегодня протест удовлетворили. В итоге гражданам отныне разрешено пользоваться реками, озерами и прудами в Липецке исключительно в целях любительского рыболовства.