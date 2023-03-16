Общество

14.03.2023 14:50

Прокуратура запретила спортивное рыболовство в Липецке

17 10214
#рыбалка
13
Прокуратура запретила спортивное рыболовство в Липецке

Любителям поудить оставили право на любительскую рыбалку.

Транспортная прокуратура внесла в Липецкий горсовета протест на действующие с 2015 года Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.

В протесте сказано, что эти правила устарели. После изменений федерального законодательства с 1 января 2020 года такой термин как «спортивное рыболовство» из федерального законодательства исчез. А в городских Правилах использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд это словосочетание осталось. А так как местное законодательство не должно противоречить общегосударственному, прокуратура потребовала изменить четвертый пункт 2-й статьи, убрав из него это самое спортивное рыболовство.

Депутаты горсовета сегодня протест удовлетворили. В итоге гражданам отныне разрешено пользоваться реками, озерами и прудами в Липецке исключительно в целях любительского рыболовства.
17 10214
#рыбалка
13

Комментарии (17)

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Старый прораб

вчера, 14:08
Пихал Метрович, Мосорова зовут Олег Евгеневич, и он много сделал для рыболовов Липецкой области, но первые фестивали организовывал Мазур Олег Иванович - учредитель и первый президент Липецкого областного рыоловного клуба (ЛОРК), Царство ему Небесное.
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Гость

вчера, 12:45
А платные пруды остались? На них любителям можно ловить?
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Правовед

вчера, 12:41
Спортивное любительское рыболовство - без проблем.
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Пихал Метрович

вчера, 11:30
Старый прораб, Олег Иванович Мосоров а не Мазур. Не путайте людей.
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Старый прораб

вчера, 09:22
Были времена, когдаОлег Иванович Мазур организовывал рыболовные фестиывли с разными конкурсами, катанием детворы на собачьих упряжках, приготовлением разных пловов по нциональным рецептам и, разумеется, рыболовными соревнованиями всех желающих любителей. Происходило такое на акватории Липецкого озера. Соревнутся -значит спортсмены? Слава Богу, не догадался тогда прокурор разгонять это "незаконное" сборище. А, может, все-таки найдется в областнй прокуратуре здравомыслящий человек и внесет протест на запрет транспортной (?) прокуратуры?
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Ольгерд

вчера, 04:35
Коммунист, вот от туда весь бардак и пошел. Были коммунисты и комсомольцы, а потом стали они горе демократами.
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Вася

вчера, 00:43
ИП . Это походу демонстрация его отсутствия .
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джинсы в обмен на демократию

14.03.2023 20:10
в СССР такого не было
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ИП

14.03.2023 17:23
Это проверка жителей на присутствие здравого смысла?
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Эхо

14.03.2023 17:16
А причём тут транспортная???
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