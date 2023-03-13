Происшествия

сегодня, 16:16

Прокуратура проверит проблемную детскую площадку на улице Бехтеева

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#ветер #детская площадка #ЖКХ
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Прокуратура проверит проблемную детскую площадку на улице Бехтеева

С беседки улетела крыша: никто не пострадал, но были повреждены несколько автомобилей.

Прокуратура Советского района Липецка проверит состояние проблемной детской площадки между домами №3 и №5 на улице Бехтеева.

Напомним, 12 марта сильный ветер снес крышу беседки детской площадки, были повреждены несколько автомобилей, а сегодня липчане пожаловались и на вторую беседку.

Во время проверки прокуратура собирается установить обстоятельства произошедшего, а также опросить должностные лица, ответственные за безопасность детской площадке.

Свою проверку проведет и Госжилинспекции, в которую поступило обращение от жильца дома №5.
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#ветер #детская площадка #ЖКХ
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