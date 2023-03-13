Происшествия
сегодня, 16:16
Прокуратура проверит проблемную детскую площадку на улице Бехтеева
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С беседки улетела крыша: никто не пострадал, но были повреждены несколько автомобилей.
Прокуратура Советского района Липецка проверит состояние проблемной детской площадки между домами №3 и №5 на улице Бехтеева.
Напомним, 12 марта сильный ветер снес крышу беседки детской площадки, были повреждены несколько автомобилей, а сегодня липчане пожаловались и на вторую беседку.
Во время проверки прокуратура собирается установить обстоятельства произошедшего, а также опросить должностные лица, ответственные за безопасность детской площадке.
Свою проверку проведет и Госжилинспекции, в которую поступило обращение от жильца дома №5.
Напомним, 12 марта сильный ветер снес крышу беседки детской площадки, были повреждены несколько автомобилей, а сегодня липчане пожаловались и на вторую беседку.
Во время проверки прокуратура собирается установить обстоятельства произошедшего, а также опросить должностные лица, ответственные за безопасность детской площадке.
Свою проверку проведет и Госжилинспекции, в которую поступило обращение от жильца дома №5.
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