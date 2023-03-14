«В школах этому не учат»: стартовала всероссийская олимпиада по предпринимательству

Школьников из регионов России приглашают принять участие в олимпиаде по предпринимательству в онлайн-режиме. Лучшие участники попадут на очный этап, который состоится на территории ОЭЗ «Алабуга».

В олимпиаде примут участие школьники 7-11 классов со всей России. Отмечается, что она пройдет в новом, нетрадиционном формате. Ученики не будут сдавать тесты или проходить собеседования. Вместо этого им предложат пройти симулятор «Business cats»*. Программу разработали специалисты особой экономической зоны «Алабуга». Он позволяет выявлять предпринимательские способности кандидатов с наивысшим уровнем аналитики, общения и навыками командования.

«Это нескучный способ определения талантов, потому что, с одной стороны, это увлекательная игра, а с другой — хороший способ развить предпринимательские способности», – говорят в «Алабуге».

Олимпиада пройдет в три этапа. Отборочный этап пройдет дистанционно с 10 февраля по 20 марта 2023 года. В нем могут принять участие все желающие. Далее лучшим игрокам направят приглашения принять участие в полуфинале, который пройдет уже в очном формате с 17 марта по 23 апреля на базе современного центра подготовки рабочих специальностей на территории «Алабуги». Участники будут соревноваться между собой за выход в финал, который также пройдет на территории ОЭЗ с 28 апреля по 1 мая. Каждый последующий этап представляет из себя все большее погружение в мир предпринимательства, потому что олимпиада — это не только соревнование, но и нетворкинг.

«Такого типа олимпиад практически нет. Игра для понимания несложная, она максимально приближена к реальности, — подчеркивают организаторы. — Здесь все понятно и просто: надо купить, а потом продать. Симулятор развивает аналитические способности и предпринимательский дух. В школах этому пока не учат. Наша цель — подготовить технологических предпринимателей, которые разбираются и в технике, и в бизнесе».

Победители получат не только дипломы победителей, но и ценные призы, а также возможность поступить в один из ведущих технологических колледжей России «Алабуга Политех» без вступительных экзаменов. Сегодня это один из лучших образовательных центров страны по подготовке квалифицированных рабочих кадров.

Колледжисты «Алабуга Политех» учатся по востребованным направлениям на современном высокотехнологичном оборудовании. Их обучают преподаватели-инженеры резидентов «Алабуги». Студентам гарантируется стипендия до 77 тыс. рублей, комфортабельное жилье и официальное трудоустройство.

Для участия во всероссийской олимпиаде необходимо зарегистрироваться на платформе по адресу hr.alabuga.ru до конца отборочного этапа. Не упусти возможность стать лучшим молодым предпринимателем России!

*«Деловые котики»

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АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга"