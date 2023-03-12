Происшествия

37 минут назад

На переправе реки Дон китайский внедорожник перевернул поток воды, в которой оказался водитель и спасатель

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#подтопление #паводок #дождь

Настоящая драма развернулась сегодня на реке Дон в селе Долгое Данковского района Липецкой области – джип оказался на середине переправы, когда внезапно прибыла вода.

На помощь водителю, оказавшегося в водном плену, бросились дежурившие сегодня на многих опасных участках спасатели.

Но вода прибывала столь стремительно, что спасатель не успел эвакуировать водителя. На кадрах, оказавшихся в распоряжении GOROD48 видно, как спасатель забирается на автомобиль, и его тут же переворачивает потоком воды. Спасателя и водителя несет течение ледяной воды. За ними следует надувная лодка коллег-спасателей, но течение такое, что то лодку относит, то тонущих. Развязки на кадрах видео нет.

Но, водная эпопея закончилась благополучно, спасены оба – и водитель и спасатель, сообщили GOROD48 на пожарно-спасательном посту соседнего села.

Сегодняшний день в Липецкой области отметился массовым паводком. Многие населенные пункты в данный момент подтапливает, реки региона выходят из берегов, уже затоплены 7 мостов.

Автомобиль сегодня уже попал в водную стихию на речке Ельчик в Ельце. Авто и водителя также пришлось вытаскивать из воды спасателям.
7 927
#подтопление #паводок #дождь

Комментарии (7)

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Koммунист

9 минут назад
Снимали на советский фотоаппарат?
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Зимний рыбак

15 минут назад
Прямо "Кавказская пленница"!
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Профнегодность.

17 минут назад
Почему спасатель без страховочной верёвки полез? Мало ли что с водителем случилось.
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Правда

17 минут назад
На дворе 21 век.Позор.
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страус

19 минут назад
Лучше день потерять и объехать,чем делать такой заплыв.
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Иа

20 минут назад
Как он попал то туда ,не ясно ,наверно искал сам
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вася

21 минуту назад
смотреть нужно куда едешь то
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