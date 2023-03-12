На переправе реки Дон китайский внедорожник перевернул поток воды, в которой оказался водитель и спасатель

Настоящая драма развернулась сегодня на реке Дон в селе Долгое Данковского района Липецкой области – джип оказался на середине переправы, когда внезапно прибыла вода.

На помощь водителю, оказавшегося в водном плену, бросились дежурившие сегодня на многих опасных участках спасатели.



Но вода прибывала столь стремительно, что спасатель не успел эвакуировать водителя. На кадрах, оказавшихся в распоряжении GOROD48 видно, как спасатель забирается на автомобиль, и его тут же переворачивает потоком воды. Спасателя и водителя несет течение ледяной воды. За ними следует надувная лодка коллег-спасателей, но течение такое, что то лодку относит, то тонущих. Развязки на кадрах видео нет.



Но, водная эпопея закончилась благополучно, спасены оба – и водитель и спасатель, сообщили GOROD48 на пожарно-спасательном посту соседнего села.



Сегодняшний день в Липецкой области отметился массовым паводком. Многие населенные пункты в данный момент подтапливает, реки региона выходят из берегов, уже затоплены 7 мостов.



Автомобиль сегодня уже попал в водную стихию на речке Ельчик в Ельце. Авто и водителя также пришлось вытаскивать из воды спасателям.

