Общество

сегодня, 15:33

Липчан призывают не ходить под навесными конструкциями и рядом со старыми деревьями

7 673
#МЧС #предупреждение #ветер
1
Липчан призывают не ходить под навесными конструкциями и рядом со старыми деревьями

Спасатели предупреждают о неблагоприятной погоде.

В ближайшее время в Липецкой области ожидается ухудшение погоды.

При этом на улице будет достаточно тепло для первой половины марта: ночью 1-6, а днём 7-12 градусов тепла. Но в течение суток прогнозируются дожди и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Поэтому липецкий ЦГМС уже рассылает липчанам оповещения, в которых призывает быть бдительными.

Под плохо закрепленными конструкциями не ходим, от старых деревьев держимся подальше, - предупредили в Telegram-канале администрации Липецкой области.

7 673
#МЧС #предупреждение #ветер
1

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липецкие басни

5 минут назад
Это типа МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ и значит вы сами виноваты в том что вас деревом убило, которое 10 лет назад, мы должны были спилить! Во как!
ответить

ооо

7 минут назад
Так почти все деревья старые. Где ходить то можно?
ответить

Смешно

7 минут назад
Потому что светофоры начали падать! Никогда такого не было за время существования Липецкой области!
ответить

короче Вань...

16 минут назад
Может и с неба балванка на голову упасть...
ответить

111

23 минуты назад
А как узнать о том, что дерево старое? По кольцам?
ответить

Неблагодарный политолог

49 минут назад
Старые деревья везде и никто их не пилит и где же ходить!? И самое интересное, что опять тополя сажают на Гагарина! Безумие какое-то.
ответить

А почему

сегодня, 15:39
Граждан, предупреждают? Предупреждайте смотрителя города, ЖЭКи, пусть прокуратура работает на опережение.
ответить

Еще в рубрике

В Долгоруковском районе подтопило мост
#Паводок #мост #подтопление
В Долгоруковском районе подтопило мост

18 минут назад

Общество
В поселках Матырском и Дачном отключат холодную воду
В поселках Матырском и Дачном отключат холодную воду

сегодня, 13:24

Общество
Знаете ли вы, что одним из руководителей восстания Степана Разина был наш земляк?
#знаете ли вы #Федор Колчев #Степан Разин
64
Знаете ли вы, что одним из руководителей восстания Степана Разина был наш земляк?

сегодня, 09:00

Общество
Выходные в Липецке: «Джаз, хоккей и один день из жизни советского школьника»
#Выходные в Липецке
1
Выходные в Липецке: «Джаз, хоккей и один день из жизни советского школьника»

сегодня, 09:00

Общество
На сокольском мосту уже кипит работа
#сокольски мост #ремонт
25
На сокольском мосту уже кипит работа

вчера, 22:36

Общество
Липецкая вечЁрка: обломок «Кинжала», затопленные мосты и семейное образование
#вечЁрка #авиация #паводок
9
Липецкая вечЁрка: обломок «Кинжала», затопленные мосты и семейное образование

вчера, 20:23

Общество