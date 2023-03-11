сегодня, 15:33
Липчан призывают не ходить под навесными конструкциями и рядом со старыми деревьями
Спасатели предупреждают о неблагоприятной погоде.
В ближайшее время в Липецкой области ожидается ухудшение погоды.
При этом на улице будет достаточно тепло для первой половины марта: ночью 1-6, а днём 7-12 градусов тепла. Но в течение суток прогнозируются дожди и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
Поэтому липецкий ЦГМС уже рассылает липчанам оповещения, в которых призывает быть бдительными.
Под плохо закрепленными конструкциями не ходим, от старых деревьев держимся подальше, - предупредили в Telegram-канале администрации Липецкой области.
Липецкие басни
ооо
Смешно
короче Вань...
111
Неблагодарный политолог
А почему