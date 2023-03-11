В Липецкой области за сутки 8 человек госпитализированы с COVID

Статистика заболевших и выздоровевших в регионе опять сравнялась.

За минувшие сутки по данным ресурса споркоровавирус.рф, в Липецкой области 87 человек заболели COVID, из низ 8-ми потребовалась госпитализация.

Количество заболевших почти сравнялось с числом выздоровевших: завершили своё лечение от коронавируса 88 пациентов. За сутки в регионе ничто не умер от «заразы XXI века».

Всего с начала пандемии в 2020 году в Липецкой области заболели 180 247 человек, выздоровели 175 168, умерли – 3 959.

В целом по стране за минувшие сутки выявлено 12 241 новых случаев COVID, госпитализированы 1 594 пациента. Выздоровевших больше – 14 481. За сутки вирус унёс жизни 42 россиян.