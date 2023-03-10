Дворняга задушила тойтерьера и покусала его 15-летнюю хозяйку

Хозяйка дворняги выплатит девочке 60 000 рублей за моральный вред.

В Грязях с хозяйки дворняги взыскали 60 000 рублей в пользу ребёнка, пострадавшего от нападения собаки.



Чудовищный случай произошёл ещё 29 октября прошлого года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 15-летняя девочка гуляла на улице с тойтерьером, и в это время с придомовой территории выбежала дворняга, которую держала местная жительница.



Дворняга сразу схватила тойтерьера в зубы, девочка попробовала отнять маленького друга, но дворняга её укусила, после чего с тойтерьером в зубах убежала к себе во двор и бегала там с ним по придомовой территории. Тойтерьер визжал, девочка кричала. На эти звуки выбежал сын хозяйки собаки — он пытался спасти тойтерьера, но сначала тоже безуспешно. И только когда сын хозяйки взял в руки черенок от лопаты, дворняга выпустила тойтерьера, но было уже поздно — маленькую породистую собачку дворняга придушила насмерть.



Родители девочки обратились в полицию, но оснований для возбуждения уголовного дела не было. Хозяйку дворняги только привлекли к административной ответственности за выгул без поводка и намордника и оставление животного без присмотра. За такое нарушение предусмотрен лишь небольшой штраф.



Но после Грязинская межрайонная прокуратура провела проверку по факту причинения телесных повреждений ребенку. Действуя в интересах покусанной девочки, прокуратура направила в суд иск о взыскании с хозяйки собаки компенсации морального вреда. Этот иск был удовлетворен: в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в 60 тысяч рублей.