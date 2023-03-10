Общество

34 минуты назад

Дворняга задушила тойтерьера и покусала его 15-летнюю хозяйку

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#животные #собака
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Дворняга задушила тойтерьера и покусала его 15-летнюю хозяйку

Хозяйка дворняги выплатит девочке 60 000 рублей за моральный вред.

В Грязях с хозяйки дворняги взыскали 60 000 рублей в пользу ребёнка, пострадавшего от нападения собаки.

Чудовищный случай произошёл ещё 29 октября прошлого года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 15-летняя девочка гуляла на улице с тойтерьером, и в это время с придомовой территории выбежала дворняга, которую держала местная жительница.

Дворняга сразу схватила тойтерьера в зубы, девочка попробовала отнять маленького друга, но дворняга её укусила, после чего с тойтерьером в зубах убежала к себе во двор и бегала там с ним по придомовой территории. Тойтерьер визжал, девочка кричала. На эти звуки выбежал сын хозяйки собаки — он пытался спасти тойтерьера, но сначала тоже безуспешно. И только когда сын хозяйки взял в руки черенок от лопаты, дворняга выпустила тойтерьера, но было уже поздно — маленькую породистую собачку дворняга придушила насмерть.

Родители девочки обратились в полицию, но оснований для возбуждения уголовного дела не было. Хозяйку дворняги только привлекли к административной ответственности за выгул без поводка и намордника и оставление животного без присмотра. За такое нарушение предусмотрен лишь небольшой штраф.

Но после Грязинская межрайонная прокуратура провела проверку по факту причинения телесных повреждений ребенку. Действуя в интересах покусанной девочки, прокуратура направила в суд иск о взыскании с хозяйки собаки компенсации морального вреда. Этот иск был удовлетворен: в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в 60 тысяч рублей.
6 773
#животные #собака
2

Комментарии (6)

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Леха

2 минуты назад
???, активировались зоо. Это всегда актуально поскольку случаи такие имеют место быть, пока существует псино-безответственность.
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???

14 минут назад
Это было год назад, а напечатали сейчас. Для чего? Ни очём.
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Патриот

17 минут назад
., Предлагаю назначить энимал плэнет
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Эээ

21 минуту назад
Вот вам собачье благородство, зоофантики.
ответить

.

22 минуты назад
Почему нет ответственности из за этих долбанутых собак?
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Кот

24 минуты назад
С частного сектора города часто выскакивают агрессивные особи и нападают со спины. Когда это закончится, этот самовыгул. Люди устали кричать о помощи чтобы их защитили от агрессии собак и не адекватных владельцев. Каждый день страшно, дойдут ли школьники до дома. Сквозь частный сектор и этих собак.
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