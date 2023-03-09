В России

25 минут назад

Росфинмониторинг заявил о выявлении преступной схемы с «Пушкинской картой»

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#Пушкинская карта #мошенничество #льготы

Группировка составляла мнимые списки льготников, а затем оформляла документы.

Росфинмониторинг и ФСБ РФ выявили преступную группу, присвоившую 100 млн рублей с помощью махинаций с подложными списками участников проекта "Пушкинская карта". О задержании участников преступной группы и аресте их активов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, - пишет "Ъ".

"Появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей. Сейчас она выявлена. Составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было", - заявил Чиханчин.

Глава государства назвал эту схему выводом денег с использованием "мертвых душ", Юрий Чиханчин согласился с такой оценкой, уточнив, что в рамках расследования уголовного дела ряд подозреваемых был заключен под стражу, активы злоумышленников арестованы, - говорится на сайте Кремля.

Он добавил, что ранее подобные махинации были выявлены в рамках реализации программы туристического кэшбека.

"Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года.

Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
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#Пушкинская карта #мошенничество #льготы

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