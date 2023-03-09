Коронавирус

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За сутки в Липецкой области никто не попал в больницу с COVID-19

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области никто не попал в больницу с COVID-19

И не умер от вируса.

В Липецкой области выявили 98 новых случаев COVID-19, никто не умер, никого не госпитализировали, выздоровел 81 человек. Для сравнения: 9 марта 2022 года был выявлен 621 случай инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 180 099 случаев COVID-19, выздоровели 174 985 человек, умерли 3 959 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 446 случаев, в Тамбовской области — 99, в Рязанской области — 90, в Курской области — 89, в Орловской области — 79, в Тульской области — 69. За последние сутки от вируса там никто не умер.

В России за сутки выявили 12 496 случаев COVID-19, госпитализировали 657 человек, выздоровели 12 536 человек, умерли 40 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 388 556 случаев COVID-19, выздоровели 21 729 768 человек, умерли 396 463 человека.
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#коронавирус

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