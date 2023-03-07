Здоровье

сегодня, 14:59

Подростка из ДНР вернули с того света

3 1164
#областная детская больница
3
Подростка из ДНР вернули с того света

Попавшему в ДТП подростку в Липецке удалили часть костей черепа, а через месяц, после нормализации работы головного мозга, имплантировали их обратно.

Только сегодня, в день выписки 16-летнего Анатолия Суворова из детской областной больницы, заведующий нейрохирургическим отделением клиники Максим Красников рассказал GOROD48 чудесную историю спасения парня.

«В Становлянском районе на трассе «Дон» в стоящий «КамАЗ» врезался минивэн «Фольксваген Транспортер». С места ДТП доставлены в больницу четыре пассажира «Фольксвагена». Больше никаких подробностей об этой аварии, случившейся 5 января, в сводке областного управления ГИБДД не было.

О последствиях этой аварии для двух своих детей GOROD48 рассказала сегодня жительница Макеевки Анна Суворова. 16-летний сын женщины Анатолий и 21-летняя дочь Елена уговорили семью отпустить их встретить Новый год в Москву к знакомой. В конце декабря они уехали, а в ночь с 5 на 6 января минивэн, в котором возвращались Анатолий и Елена, попал в аварию на территории Липецкой области. Как она случилась, никто из спящих пассажиров «Фольксвагена» не знал.

— 6 января мне позвонил незнакомый мужчина и сказал, что он — сосед по палате моей дочери. Он сообщил, что она лежит в больнице Ельца, что у нее перебит позвоночник, что она не чувствует ног. Я тут же спросила, где ее младший родной брат? Тот сказал, что ничего о нем не знает. Толю, как оказалось, доставили с тяжелейшей черепно-мозговой травмой сразу в областную детскую больницу. У меня была только одна мысль: лишь бы сынок и доченька меня дождались, лишь бы выжили! — плачет Анна Суворова.

— Говорили, что меня на вертолете привезли, — неожиданно вставляет свою реплику подросток с остриженной наполовину головой.

Так семья из ДНР узнала имя заведующего нейрохирургическим отделением липецкой областной детской больницы Максима Красникова, который стал и лечащим врачом подростка.

Максим Красников, напротив, был скуп на эмоции. Он открыл в своем компьютере видеофайл и стал крутить виртуальный череп, вернее, часть черепа, попутно рассказывая о двух уникальных операциях, которые сделали хирургические бригады и реаниматологи, спасая мальчика.

Загрузка плеера

По научному первая операция называлась бифронтальной краниоэктомией. И случай с Анатолием стал всего лишь второй такой процедурой за всю историю нейрохирургического отделения областной детской больницы. Такая операция редка в силу стечения обстоятельств, при которой она имела бы смысл. Ее цель — убрать часть черепа, чтобы предотвратить разного рода последствия отека головного мозга (резекция делает закрытую черепную коробку с фиксированным объемом открытой, что способствует увеличению дополнительного пространства для увеличившегося от отека мозга). А школьник из Макеевки попал на операционный стол как раз в те самые пару часов, в которые и показана такая трепанация.

WhatsApp Image 2023-03-07 at 11.43.21 копия.jpg+2023-03-07-13.00.41.jpg

24491e99-05bc-4a61-b566-e3928ee3b8dd.jpg+2023-03-07-13.21.31.jpg

Операция шла три с половиной часа. А ровно через месяц, когда после лечения мозг подростка вернулся к прежним объемам, ему восстановили череп, поставив на место часть лобной, теменной и височных костей, которые все это время хранились в специальном морозильнике. И только тогда, как говорит Максим Красников, он выдохнул спокойно: его пациент не просто выжил, а остался личностью.

— Какая радость, что сын уходит из больницы на своих ногах, что он разговаривает, что он — не инвалид. Я кланяюсь всем врачам, всему персоналу липецкой больницы за их неоценимый труд! Они буквально с того света вернули мне сына, — говорит со слезами на глазах женщина из Макеевки.

Загрузка плеера

К сожалению, у ее дочери, которая находится на лечении в одной из подмосковных клиник, ситуация не столь хороша. Но Анна Суворова надеется, что и Елена выйдет из больницы на своих ногах.
3 1164
#областная детская больница
3

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гостья1

12 минут назад
Низкий поклон всем врачам!!! Здоровья и скорейшего выздоровления Вашим детям. Маме терпения,стойкости и Божьего Благословения!
ответить

Патриот

16 минут назад
Низкий поклон докторам!
ответить

Правда

23 минуты назад
Действительно,Большое Спасибо Врачам!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области растёт число заболевших коронавирусом, гриппом и ОРВИ
#ОРВИ #грипп #коронавирус
2
В Липецкой области растёт число заболевших коронавирусом, гриппом и ОРВИ

сегодня, 09:56

Здоровье
Пятеро жителей Липецкой области за минувшие сутки отправились в больницы с COVID
#COVID #статистика заболевания #коронавирус
3
Пятеро жителей Липецкой области за минувшие сутки отправились в больницы с COVID

04.03.2023 13:39

Здоровье
Коронавирус в России: ковид будет отступать и возвращаться?
10
Коронавирус в России: ковид будет отступать и возвращаться?

04.03.2023 09:27

Здоровье
Ельчанин обморозил ногу в лесу
#обморожение
8
Ельчанин обморозил ногу в лесу

03.03.2023 10:35

Здоровье
Узнать о записи к врачу и об очередях в поликлиниках можно будет в чатах
#медицина
23
Узнать о записи к врачу и об очередях в поликлиниках можно будет в чатах

28.02.2023 16:51

Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в короткую праздничную неделю снизилась на 25%
#ОРВИ #грипп #коронавирус
6
Заболеваемость ОРВИ в короткую праздничную неделю снизилась на 25%

27.02.2023 15:29

Здоровье