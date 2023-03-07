сегодня, 14:59
Подростка из ДНР вернули с того света
Попавшему в ДТП подростку в Липецке удалили часть костей черепа, а через месяц, после нормализации работы головного мозга, имплантировали их обратно.
«В Становлянском районе на трассе «Дон» в стоящий «КамАЗ» врезался минивэн «Фольксваген Транспортер». С места ДТП доставлены в больницу четыре пассажира «Фольксвагена». Больше никаких подробностей об этой аварии, случившейся 5 января, в сводке областного управления ГИБДД не было.
О последствиях этой аварии для двух своих детей GOROD48 рассказала сегодня жительница Макеевки Анна Суворова. 16-летний сын женщины Анатолий и 21-летняя дочь Елена уговорили семью отпустить их встретить Новый год в Москву к знакомой. В конце декабря они уехали, а в ночь с 5 на 6 января минивэн, в котором возвращались Анатолий и Елена, попал в аварию на территории Липецкой области. Как она случилась, никто из спящих пассажиров «Фольксвагена» не знал.
— 6 января мне позвонил незнакомый мужчина и сказал, что он — сосед по палате моей дочери. Он сообщил, что она лежит в больнице Ельца, что у нее перебит позвоночник, что она не чувствует ног. Я тут же спросила, где ее младший родной брат? Тот сказал, что ничего о нем не знает. Толю, как оказалось, доставили с тяжелейшей черепно-мозговой травмой сразу в областную детскую больницу. У меня была только одна мысль: лишь бы сынок и доченька меня дождались, лишь бы выжили! — плачет Анна Суворова.
— Говорили, что меня на вертолете привезли, — неожиданно вставляет свою реплику подросток с остриженной наполовину головой.
Так семья из ДНР узнала имя заведующего нейрохирургическим отделением липецкой областной детской больницы Максима Красникова, который стал и лечащим врачом подростка.
Максим Красников, напротив, был скуп на эмоции. Он открыл в своем компьютере видеофайл и стал крутить виртуальный череп, вернее, часть черепа, попутно рассказывая о двух уникальных операциях, которые сделали хирургические бригады и реаниматологи, спасая мальчика.
По научному первая операция называлась бифронтальной краниоэктомией. И случай с Анатолием стал всего лишь второй такой процедурой за всю историю нейрохирургического отделения областной детской больницы. Такая операция редка в силу стечения обстоятельств, при которой она имела бы смысл. Ее цель — убрать часть черепа, чтобы предотвратить разного рода последствия отека головного мозга (резекция делает закрытую черепную коробку с фиксированным объемом открытой, что способствует увеличению дополнительного пространства для увеличившегося от отека мозга). А школьник из Макеевки попал на операционный стол как раз в те самые пару часов, в которые и показана такая трепанация.
Операция шла три с половиной часа. А ровно через месяц, когда после лечения мозг подростка вернулся к прежним объемам, ему восстановили череп, поставив на место часть лобной, теменной и височных костей, которые все это время хранились в специальном морозильнике. И только тогда, как говорит Максим Красников, он выдохнул спокойно: его пациент не просто выжил, а остался личностью.
— Какая радость, что сын уходит из больницы на своих ногах, что он разговаривает, что он — не инвалид. Я кланяюсь всем врачам, всему персоналу липецкой больницы за их неоценимый труд! Они буквально с того света вернули мне сына, — говорит со слезами на глазах женщина из Макеевки.
К сожалению, у ее дочери, которая находится на лечении в одной из подмосковных клиник, ситуация не столь хороша. Но Анна Суворова надеется, что и Елена выйдет из больницы на своих ногах.
Гостья1
Патриот
Правда