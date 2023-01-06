Происшествия

36 минут назад

Трое погибших и девять пострадавших: за два дня на дорогах области произошли шесть ДТП

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#авария #ДТП
Трое погибших и девять пострадавших: за два дня на дорогах области произошли шесть ДТП

За двое суток, 4 и 5 января, на дорогах области произошли шесть серьезных аварий, в которых три человека погибли и девять - пострадали. Такие данные сегодня приводит областное управление ГИБДД.

4 января в Липецке на улице 50 лет НЛМК столкнулись автомобили «Опель-Мокка» и «Лада–Ларгус». В аварии получил травмы 20-летний водитель «Опеля».

Вечером на улице Папина автомобиль «Рено Сандеро» под управлением 50-летнего водителя врезался в «Дэу Нексия» 22-летней девушки.  В ДТП пострадали девушка-водитель и 51-летняя пассажирка  «Рено». 

5 января в селе Девица Усманского района 80-летний  водитель «Лады Ларгус» допустил столкновение с «Ладой Приорой»  под управлением 18-летнего парня, после чего «Приора» врезалась в опору ЛЭП. 18-летнему водителю оказали помощь в больнице. 

В Становлянском районе на трассе «Дон» в стоящий «КамАЗ» врезался минивэн «Фольксваген Транспортер» 33-летнего  водителя. С места ДТП доставлены в больницу четыре пассажира «Фольксвагена».

В Чаплыгинском районе  на дороге Липецк–Доброе-Чаплыгин «Форд Фокус» 34-летнего водителя врезался во встречный грузовик «МАН». На месте ДТП погиб 20-летний пассажир «Форда», водитель легкового автомобиля получил травмы.

В Данковском районе на дороге Липецк-Данков 25-летний водитель «Тойоты Камри», по предварительным сведениям, выехал на встречную полосу где его автомобиль столкнулся с «Рено Симбол» 46-летного водителя. После этого «Тойота» отлетела под автобус «ДЭУ-FХ». В аварии погибли водитель и 41-летняя пассажирка «Рено». Водитель «Тойоты» доставлен в больницу. 

На дорогах области остановлены 23 пьяных водителя. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано  4512 случаев превышения скорости.

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#авария #ДТП

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