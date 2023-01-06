Трое погибших и девять пострадавших: за два дня на дорогах области произошли шесть ДТП

За двое суток, 4 и 5 января, на дорогах области произошли шесть серьезных аварий, в которых три человека погибли и девять - пострадали. Такие данные сегодня приводит областное управление ГИБДД.







Вечером на улице Папина автомобиль «Рено Сандеро» под управлением 50-летнего водителя



5 января в селе Девица Усманского района 80-летний водитель «Лады Ларгус» допустил столкновение с «Ладой Приорой» под управлением 18-летнего парня, после чего «Приора» врезалась в опору ЛЭП. 18-летнему водителю оказали помощь в больнице.



В Становлянском районе на трассе «Дон» в стоящий «КамАЗ» врезался минивэн «Фольксваген Транспортер» 33-летнего водителя. С места ДТП доставлены в больницу четыре пассажира «Фольксвагена».



В Чаплыгинском районе на дороге Липецк–Доброе-Чаплыгин «Форд Фокус» 34-летнего водителя врезался во встречный грузовик «МАН». На месте ДТП погиб 20-летний пассажир «Форда», водитель легкового автомобиля получил травмы.



В Данковском районе на дороге Липецк-Данков 25-летний водитель «Тойоты Камри», по предварительным сведениям, выехал на встречную полосу где его автомобиль столкнулся с «Рено Симбол» 46-летного водителя. После этого «Тойота» отлетела под автобус «ДЭУ-FХ». В аварии



На дорогах области остановлены 23 пьяных водителя. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4512 случаев превышения скорости.



4 января в Липецке на улице 50 лет НЛМК столкнулись автомобили «Опель-Мокка» и «Лада–Ларгус» . В аварии получил травмы 20-летний водитель «Опеля».Вечером на улице Папина автомобиль «Рено Сандеро» под управлением 50-летнего водителя врезался в «Дэу Нексия» 22-летней девушки. В ДТП пострадали девушка-водитель и 51-летняя пассажирка «Рено».5 января в селе Девица Усманского района 80-летний водитель «Лады Ларгус» допустил столкновение с «Ладой Приорой» под управлением 18-летнего парня, после чего «Приора» врезалась в опору ЛЭП. 18-летнему водителю оказали помощь в больнице.В Становлянском районе на трассе «Дон» в стоящий «КамАЗ» врезался минивэн «Фольксваген Транспортер» 33-летнего водителя. С места ДТП доставлены в больницу четыре пассажира «Фольксвагена».В Чаплыгинском районе на дороге Липецк–Доброе-Чаплыгин «Форд Фокус» 34-летнего водителя врезался во встречный грузовик «МАН». На месте ДТП погиб 20-летний пассажир «Форда», водитель легкового автомобиля получил травмы.В Данковском районе на дороге Липецк-Данков 25-летний водитель «Тойоты Камри», по предварительным сведениям, выехал на встречную полосу где его автомобиль столкнулся с «Рено Симбол» 46-летного водителя. После этого «Тойота» отлетела под автобус «ДЭУ-FХ». В аварии погибли водитель и 41-летняя пассажирка «Рено» . Водитель «Тойоты» доставлен в больницу.На дорогах области остановлены 23 пьяных водителя. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4512 случаев превышения скорости.