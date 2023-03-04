Знаете ли вы, что на старейшем из существующих предприятий Липецка выпускали водку для московских купцов?

Мы продолжаем рассказывать о забытых брендах региона. Сегодняшний материал рубрики #знаете ли посвящен Мариинскому заводу — это предприятие в 1861 году открыли в Липецке московские купцы. Завод выпускал водку, спирт и был известен далеко за пределами маленького уездного городка Тамбовской губернии.

Прошлой весной в Старомонетном переулке Москвы на месте, где ранее стояла типография, археологи нашли целую коллекцию литографических камней XIX–XX веков — плит, которые применялись при печати упаковок или рекламы.На одной из девяти плит оттиски для продукции из Липецка: хинной водки «Парового водочнаго и ликернаго завода» «Марiинскаго торговаго дома».Мариинский завод находится на левом берегу реки Воронеж — нам он известен как липецкий спиртзавод, а район, где он стоит, в народе называется просто - «Спиртуха». Само здание Мариинского завода является памятником архитектуры регионального значения, и старейшим промышленным сооружением не только сохранившимся по сей день, но и использующимся для производства. Правда водку и спирт здесь не делают с начала XXI века, предприятие является главной федеральной площадкой по утилизации контрафактного алкоголя и оборудования для его производства.Липецкий винокуренный завод построен в 1861 году «Мариинским товариществом» московских купцов. В «Статистическом временнике Российской империи» за 1866 год сообщалось, что в 1863 году предприятие выпустило 3063 ведра винокуренной продукции (ведро — дометрическая единица измерения объема жидкости равная 12,3 литра).Название «Мариинский винокуренный завод» впервые встречается в «Памятной книжке Тамбовской губернии» 1874 года. Существует версия, что Мариинским товарищество купцов могло назваться по имени одной из великих княгинь: Марии Николаевны — дочери императора Николая I, или Марии Александровны — жены Александра II. Не исключено, что благотворительницы из императорской семьи имели в товариществе паи. Но подтверждения этой версии нет.Свой нынешний вид здание завода приобрело после реконструкции1885 года. А вначале XX века у Маринского товарищества завод выкупила фирма «Boгау и Ко».По словам липецкого краеведа Александра Клокова, Вогау — фамилия купца владевшего поместьем в селе Введенка.В 1910-м году завод вновь вернулся во владение Мариинского товарищества.В годы Первой мировой войны, по данным «Липецкого краеведческого календаря», завод производил, кроме обычного этилового спирта, серный эфир, который применяется в производстве взрывчатых веществ. Его поставляли на пороховые заводы Петербурга.Подробное описание завода и жизни его работников на рубеже XIX-XX веков содержится в записках липецкого обывателя Серафима Неверова.Серафим Неверов пишет, что после реконструкции 1885-1887 годов завод серьезно расширился. «Раньше вид был неприглядный, грязь царила вокруг завода и во дворе, топка была торфяная, дым из трубы достигал города. В топку беспрерывно шесть человек кидали торф, как в провальную яму. Труд этих людей был очень тяжелый. Посмотреть на них — только облик один, ни губ, ни глаз не видишь. Шум механизмов, невозможный свист в ушах, этот звук даже доходил до города.Служащие почти все имели квартиры разного устройства и размеров, все имели подсобное хозяйство — коров, свиней, гусей, уток, кур. Без хозяйства невозможно было жить. Они получали зарплату очень маленькую.Жизнь рабочих и служащих проходила весьма скучно, никаких культурных мероприятий не проводилось, редко кто в город пойдет в кино. Сама обстановка сдерживала, до города идти два километра, но главное — дорога: вся в колдобинах, ужасная темнота, кругом вода, да еще когда через дамбу шла вода (насыпная переправа через Воронеж, прим. Ред.). Ограда была по обеим сторонам дамбы, вбиты столбы высотою от грунта на 30 сантиметров, на столбах положены лежни на шипах. Только возможно передвигаться днем. Кто любил посмотреть на рыбу, она плавала близ дороги. Тогда много было рыбы, но она спиртзаводских не привлекала. У женщин всегда забота — как добраться до города, до рынка со своей продукцией. Молоко, яйца надо продать быстрее, и так ежедневно в походах, на месте продать некому, кругом леса.Завод перерабатывал картофель и патоку, полученный спирт перевозился на станцию «Липецк» телегами ежедневно по такой плохой дороге, в особенности мучили деревянные мосты, а их было четыре, они часто выходили из строя… После Первой мировой войны в стране наступил голод, холод, эпидемия тифа. В 1919 году правительство нашло необходимым пустить спиртзавод. И пустили, хотя не на полный ход. Стала поступать с разных заводов патока, ее начали перерабатывать на спирт. В 1929 году спиртзавод начинает набирать силы, проводит узкоколейную железную дорогу до двуреченских торфоразработок, начали устанавливать прессы для торфа, так называемую прессовую машину. Завод стал расширяться. Топливо стало поступать по узкоколейной железной дороге, отпала необходимость в гужевом транспорте. В 1932 году с помощью Новолипецкого завода, была проложена линия железной дороги. Вопрос транспорта был решен окончательно...»В советские годы липецкий спиртзвод был одним из лучших предприятий своей отрасли. В его цехах Всесоюзный научно-исследовательский институт спиртовой промышленности (ВНИИСП) СССР проводил испытания нового оборудования и технологий, которые затем внедрялись по всей стране. Завод производил не только спирт, но и углекислоту, сухой лёд, яблочный сок, сивушные масла, барду, альдегиды.В середине 90-х на заводе был запущен ликеро-водочный цех и до 2007 года он выпускал высококачественную алкогольную продукцию. Направление деятельности завод изменил по воле нового собственника — монополиста на рынке алкогольной продукции.