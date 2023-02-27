Происшествия

сегодня, 16:06

Липчан предупреждают о новой уловке мошенников

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#мошенничество
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Липчан предупреждают о новой уловке мошенников

Мошенники присылают жертве удостоверения с фотографиями.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, появилась новая схема мошенничества.

«В мессенджерах мошенники присылают жертве удостоверения с фотографиями. Как правило, это удостоверения полицейских либо якобы банковских служащих. Увидев документы, собеседники легче поддаются убеждению и переводят деньги», - сообщили в прокуратуре.
1 1162
#мошенничество
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Комментарии (1)

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Попов Ю.

33 минуты назад
все облапошенные сами виноваты, не нужно верить всем подряд. меня недавно гаишник остановил, так мы с ним вдвоём проехали до гибдд на неделина и пока он со мной к дежурному на второй этаж не поднялся, я ему в руки даже водительское не давал.
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