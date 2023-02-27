Происшествия
сегодня, 16:06
Липчан предупреждают о новой уловке мошенников
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Мошенники присылают жертве удостоверения с фотографиями.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, появилась новая схема мошенничества.
«В мессенджерах мошенники присылают жертве удостоверения с фотографиями. Как правило, это удостоверения полицейских либо якобы банковских служащих. Увидев документы, собеседники легче поддаются убеждению и переводят деньги», - сообщили в прокуратуре.
«В мессенджерах мошенники присылают жертве удостоверения с фотографиями. Как правило, это удостоверения полицейских либо якобы банковских служащих. Увидев документы, собеседники легче поддаются убеждению и переводят деньги», - сообщили в прокуратуре.
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Попов Ю.