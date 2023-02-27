26-летний липчанин за четыре месяца угнал три машины

Целью угонщика во всех случаях стали «ВАЗы».

Советский районный суд Липецка вынес приговор 26-летнему мужчине за совершение трёх угонов машин.



Как рассказали в областной прокуратуре, в период с апреля по август 2022 года осужденный проникал в похищаемые автомобили, заводил их и уезжал.



Так, 22 апреля 2022 года с 2:00 до 3:30 ночи у дома №4/3 по улице Титова он подошёл к припаркованному автомобилю «ВАЗ-2106», надавил рукой на ветровое стекло правой передней двери, открыл дверь, после чего завёл машину, соединив провода замка зажигания. Угнав машину, он оставил её у дома №37 по улице Терешковой.



Следующее преступление мужчина совершил 4 августа с 2:30 до 3:55 — от дома №4/2 по улице Терешковой он угнал автомобиль «ВАЗ-21060», машину вскрыл при помощи отвёртки. А третий угон произошёл 12 августа — на этот раз целью мужчины стал автомобиль «ВАЗ-21070».



В результате мужчину — отца троих малолетних детей признали виновным в трёх случаях неправомерного завладения автомобилями без цели хищения и приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.