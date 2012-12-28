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40 минут назад

Ограбивший липчанку в подъезде ярославец получил пять лет колонии

Женщина сняла с себя и передала грабителю три золотых кольца и золотые серьги — всего украшений на 38 792 рубля.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор 38-летнему ранее неоднократно судимому жителю Ярославской области за грабеж с применением насилия.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 29 июня этого года на лестничной площадке между первым и втором этажом одного из домов по улице Адмирала Макарова подсудимый напал на женщину. Он схватил её руками за предплечье, дважды ударил кулаком по щеке, после чего стал снимать с рук золотые украшения. Перепуганная до смерти потерпевшая сказала, что сама всё с себя снимет и отдаст грабителю. При этом тот поднял перед ней сжатую в кулак правую руку.

В результате женщина сняла с себя и передала грабителю три золотых кольца и золотые серьги — всего украшений на 38 792 рубля. После этого мужчина с места преступления скрылся.

Потерпевшая рассказала, что днём вышла из дома в магазин на улице 3ои Космодемьянской за сигаретами, после чего позвонила подруге и направилась к ней домой, они посидели немного и пошли к дому, где посуточно сдают комнаты, в одной из которых находилась еще одна их подруга. Когда подруги подходили к подъезду, они заметили незнакомого мужчину, который обратился с предложением познакомиться, на что она с подругой ответили отказом.

Примерно в 15:55 они зашли в подъезд и поднялись на 4-й этаж. А мужчина, которого они видели возле подъезда, зашел за нами и находился в коридоре. Через некоторое время две подруги уже порознь вышли и направились по домам. Когда потерпевшая начала спускаться по лестнице, она cнова увидела того же мужчину, и он предложил познакомится. Женщина сказала, что замужем, попросила, чтобы мужчина от нее отстал, и направилась в сторону своего дома.

Зайдя в свой подъезд, она услышала шум шагов сзади и обернулась. Мужчина спросил: «Как тебя зовут?», она ответила, а мужчина протянул в ее сторону свою руку, чтобы ее обнять, но женщина сказала, что бы тот отстал от нее. После этого липчанка решила спуститься к выходу из подъезда, побоявшись заходить домой, но мужчина в этот момент её ударил и ограбил.

После того, как потерпевшая отдала три кольца и пару сережек, она всё же зашла в свою квартиру. А около 18:00 домой пришел ее сожитель и она рассказала ему о случившемся.

Мужчина и женщина вместе вышли на улицу и стали искать грабителя. В районе грязинской остановки они увидели, как обвиняемый выходит из такси. Она узнала мужчину по глазам, хотя он уже был в другой одежде, и сказала об этом своему сожителю. Мужчина кинулся за грабителем. Погоню заметил полицейский, вмешался, и в районе дома №3 на площади Мира надел на подозреваемого наручники и разбирательство продолжилось уже в отделе полиции. Потерпевшая написала заявление о грабеже. На руке у ярославца в момент задержания красовалось принадлежащее женщине кольцо, которое он ей предложил вернуть, но та не согласилась. Остальные драгоценности грабитель успел сдать в ломбард.

Подсудимый вину не признал. Тем не менее, по по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ он получил 5 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
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