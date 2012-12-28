22-летний ельчанин заработал 20 000 рублей курьером мошенников

И теперь его ждёт суд за два эпизода преступлений.

22-летнего ельчанина будут судить по обвинению в мошенничестве. Парню вменяют два эпизода преступлений по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».«В конце октября прошлого года телефонные мошенники обманули 68-летнюю жительницу Елецкого района, которой на домашний телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее близкая родственница стала виновницей ДТП. Для решения вопроса она передала 100 000 рублей курьеру, который приехал домой к пенсионерке. По аналогичной схеме на 300 000 рублей в ноябре 2023 года была обманута 83-летняя липчанка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Обвиняемый вину признал и пояснил, что по указанию кураторов приезжал по адресам, забирал деньги, которые потом через банкомат отправлял на счета мошенников, оставляя себе 5% за участие в преступной схеме. Всего ельчанин заработал 20 000 рублей.