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Происшествия
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16 минут назад
22-летний ельчанин заработал 20 000 рублей курьером мошенников
И теперь его ждёт суд за два эпизода преступлений.
«В конце октября прошлого года телефонные мошенники обманули 68-летнюю жительницу Елецкого района, которой на домашний телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее близкая родственница стала виновницей ДТП. Для решения вопроса она передала 100 000 рублей курьеру, который приехал домой к пенсионерке. По аналогичной схеме на 300 000 рублей в ноябре 2023 года была обманута 83-летняя липчанка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Обвиняемый вину признал и пояснил, что по указанию кураторов приезжал по адресам, забирал деньги, которые потом через банкомат отправлял на счета мошенников, оставляя себе 5% за участие в преступной схеме. Всего ельчанин заработал 20 000 рублей.
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