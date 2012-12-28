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сегодня, 10:13
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В Липецком районе 69-летняя женщина перевела «сотруднику брокерской фирмы» 630 000 рублей

Жители Липецкой области продолжают верить телефонным мошенникам.

69-летнюю женщину из Липецкого района обманул мошенник, который позвонил ей по телефону и предложил открыть валютный банковский счёт. Пенсионерка заинтересовалась предложением о получении прибыли и перевела 630 000 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 63-летняя ельчанка поверила звонку «сотрудника ФСБ». Женщину напугали атакой на её счета и она перевела на «безопасный счет» мошенников 345 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (1)

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Как гость
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Сначала новые
ттт
15 минут назад
может как то на мозги действуют через телефон? сигнал там какой снижающий критичность мышления (чем дольше говоришь с мошенником тем больше веришь) - по другому массовость таких случаев объяснить никак.
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