В Липецком районе 69-летняя женщина перевела «сотруднику брокерской фирмы» 630 000 рублей

Жители Липецкой области продолжают верить телефонным мошенникам.

69-летнюю женщину из Липецкого района обманул мошенник, который позвонил ей по телефону и предложил открыть валютный банковский счёт. Пенсионерка заинтересовалась предложением о получении прибыли и перевела 630 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 63-летняя ельчанка поверила звонку «сотрудника ФСБ». Женщину напугали атакой на её счета и она перевела на «безопасный счет» мошенников 345 000 рублей.