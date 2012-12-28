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В Липецком районе 69-летняя женщина перевела «сотруднику брокерской фирмы» 630 000 рублей
Происшествия
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сегодня, 10:13
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В Липецком районе 69-летняя женщина перевела «сотруднику брокерской фирмы» 630 000 рублей
Жители Липецкой области продолжают верить телефонным мошенникам.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 63-летняя ельчанка поверила звонку «сотрудника ФСБ». Женщину напугали атакой на её счета и она перевела на «безопасный счет» мошенников 345 000 рублей.
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