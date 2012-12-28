ОСАГО на день, новый способ оформления компенсации вкладов — законы, которые вступают в силу в марте

С началом весны договоры ОСАГО можно заключать на один день, вкладчики банков с отозванной лицензией смогут оформить компенсацию онлайн, правила содержания животных в магазинах станут строже. GOROD48 представляет обзор основных законов, которые начинают действовать в марте.





С 25 февраля работодатель не может по своей инициативе уволить женщину, которая без мужа воспитывает ребенка в возрасте до 16 лет. Такая же трудовая гарантия распространяется на других родственников, воспитывающих ребенка в одиночку. Исключениями могут быть ликвидация организации или грубое нарушение трудовых обязанностей. Прежде, согласно Трудовому кодексу, работодатель не мог уволить одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет. С просьбой внести соответствующие изменения в законодательство к депутатам неоднократно обращались избиратели —- основным аргументом был тот, что дети до 16 лет еще нуждаются в помощи, увольнение одинокой матери, отца или другого родственника может оставить неполную семью без средств к существованию.

Полис ОСАГО разрешено оформлять на один день

Со 2 марта владельцы автомобилей смогут заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Есть ограничение: такой полис начинает действовать по прошествии трёх суток после дня подачи страховщику необходимых документов, если сторонами не будет согласован более краткий период. Это не позволит водителям купить полис ОСАГО после аварии и оформить ДТП задним числом. В зависимости от срока действия такого договора страховщик сможет устанавливать понижающие коэффициенты страховых тарифов. На рынке и раньше были краткосрочные полисы, но оформить их можно было только в определенных случаях. По общему правилу же минимальный срок страхования составлял три месяца. Краткосрочные ОСАГО могут пригодиться тем, кому машина нужна нечасто.

Подать заявление о компенсации вклада можно онлайн

С 19 марта появится возможность подавать заявления о выплате возмещения по вкладам в электронной форме. Выплату можно запросить через сайт Агентства по страхованию вкладов или единый портал госуслуг. Агентство перечислит средства на указанный счет. При этом величина возврата не изменится: до 1,4 миллиона рублей со всех счетов и вкладов лишенного лицензии банка в совокупности на одного человека. Прежний способ получить возмещение через заявление в банк-агент остается актуальным.

Вводится стандарт работы общественного транспорта

Нормативы транспортного обслуживания населения —- стандарт и комплексный план транспортного обслуживания населения —- будут устанавливать региональные власти. Регионы должны разработать перечень и целевые значения показателей, характеризующих доступность, безопасность и комфортность перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом. Закон закрепляет приоритеты и задачи, исходя из которых должен формироваться региональный комплексный план транспортного обслуживания населения. Это обеспечение безопасности перевозок пассажиров, формирование единой тарифной политики на территории региона, обеспечение приоритета движения маршрутных транспортных средств в дорожном движении и пр. Предполагается, что нормативы будут учитывать предельную долю устаревшего подвижного состава; максимально возможный интервал движения автобусов и троллейбусов; долю рейсов, отправляемых с остановок по расписанию; долю транспортных средств, оборудованных системой безналичной оплаты проезда, а также долю подвижного состава с местами для перевозки колясок, велосипедов и электросамокатов.

Этикетка даст больше информации о производителе вина

С марта меняются требования к маркировке винодельческой продукции. Теперь на бутылках вина —- на этикетке или контрэтикетке —- должна указываться информация не только о сорте, месте происхождения и годе сбора урожая, но и о производителе. Шрифт должен быть контрастным и легкочитаемым. Продукцией со старыми этикетками можно торговать до реализации или до окончания ее срока годности.

За производством и оборотом табака будет следить Госконтроль

С 1 марта вступает в силу закон о госрегулировании производства и оборота табачных изделий. Теперь лицензии подлежат производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт, а также закупка для реализации в магазинах беспошлинной торговли. Запрещается розничная продажа никотинсодержащей продукции не в потребительской упаковке. Закон направлен против нелегального производства и оборота табака.

Требования к содержанию животных в зоомагазинах станут строже

С марта меняются требования, предъявляемые к содержанию разных видов животных в зоомагазинах. В местах для торговли животными разрешено содержать лишь здоровых зверей при наличии ветеринарного сопроводительного документа, заболевшую живность предписано изолировать и лечить. Появятся конкретные нормы по освещению, температуре, влажности воздуха и размерам вольеров. Также есть отдельные требования по оснащению вольеров по видам питомцев. У кошек должны быть когтеточки, у собак — игрушки для прорезывания зубов, у грызунов — приспособления для стачивания зубов, у амфибий — отдельная емкость с водой для плавания и специальное укрытие. Режим освещения должен быть приближен к естественному циклу «день–ночь». нормы постановления не распространятся на сельскохозяйственных и лабораторных животных, при продаже животных самозанятыми гражданами.

Для дезинфекции и дезинсекции потребуется получить лицензию

С 1 марта дезинфекция, дезинсекция и дератизация станут лицензируемыми видами деятельности. Выдавать лицензии будет Роспотребнадзор. Для получения лицензии в штате организации или фирмы должен быть как минимум один специалист-медик с высшим образованием и профессиональной подготовкой или переподготовкой по специальности «Дезинфектология», у сотрудников, которые оказывают услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, было медобразование не ниже среднего профессионального и также обучение по профессии «дезинфектор»; помещения и оборудование должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Сельскохозяйственных животных промаркируют

С марта станут обязательными маркировка и учет сельскохозяйственных животных. Новое правило коснется крупного рогатого скота, свиней, домашней птицы, коз и овец, оленей, верблюдов, пчел, выращенных рыб. По каждому виду животных указано, как их нужно маркировать — индивидуально или группами. Например, крупный рогатый скот, лошадей и верблюдов —- только индивидуально, а пчел —- группами. Каждое животное или группа животных получит уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер. Информацию о них занесут в единую базу данных. Домашних животных маркировать не требуется. Нововведение направлено на предотвращение распространения инфекционных болезней животных. Маркирование животного — ответственность владельца, поэтому проводить его придется за свой счет. Учет Россельхознадзор будет вести бесплатно.