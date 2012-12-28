Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
С днем рождения! 29 февраля в перинатальном центре весь день принимали роды
Общество
Жильцы дома у Центрального рынка выступили против ярмарки у ТЦ «Победа»
Общество
Водитель проволочил по проезжей части висящих на машине инспекторов ДПС
Происшествия
Липецкая ФАС проверяет жалобу на стоимость обслуживания газового оборудования
Общество
Следственный комитет займется проверкой схем работы самых проблемных УК Липецка
Общество
«Скидки на всё» обернулись 100-тысячным штрафом
Общество
«Не волнуйтесь, тётя, дядя на работе»: Алексей Глызин обсудил вопросы развития Данковского района
Политика
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В детсады и школы поставляли фальсифицированные молоко, масло, томатную пасту и кабачковую икру
Общество
У отказавшегося от медосвидетельствания гонщика конфисковали «Киа Рио»
Происшествия
Читать все
Жильцы дома у Центрального рынка выступили против ярмарки у ТЦ «Победа»
Общество
Липецкая ФАС проверяет жалобу на стоимость обслуживания газового оборудования
Общество
Докатились — в Липецке легковушка провалилась в открытый черными ассенизаторами колодец
Общество
Сегодня в Липецке: весна, день кошек, что общего между липчанами и Штирлицем?
Общество
ОСАГО на день, новый способ оформления компенсации вкладов — законы, которые вступают в силу в марте
Общество
В Липецком районе 69-летняя женщина перевела «сотруднику брокерской фирмы» 630 000 рублей
Происшествия
На улице Юбилейной в горящей теплотрассе погиб мужчина
Происшествия
22-летний ельчанин заработал 20 000 рублей курьером мошенников
Происшествия
В Липецкий области пересчитали бобров, норок и выдр
Общество
Ограбивший липчанку в подъезде ярославец получил пять лет колонии
Происшествия
Читать все
Общество
104
18 минут назад
1

В Липецкий области пересчитали бобров, норок и выдр

В Липецкой области завершился очередной ежегодный учет численности бобров, норок и выдр.

На территории Липецкой области обитает 2616 бобров европейских, 771 норка американская и 402 выдра.

По данным Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области,  численность бобра европейского и норки американской по сравнению с прошлым годом незначительно уменьшилась. Специалисты это связывают с обмелением и заболачиванием прудов и других водоемов.

А вот численность занесенной в Красную Книгу Липецкой области выдры выросла. Это в свою очередь связывают с работами по восстановлению ареала обитания этого животного на территории Липецкой области.

Фото - vk.com/id508064532
животные
0
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
контингент
7 минут назад
а сколько у нас эффективных менеджеров?
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru