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Общество
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18 минут назад
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В Липецкий области пересчитали бобров, норок и выдр
В Липецкой области завершился очередной ежегодный учет численности бобров, норок и выдр.
По данным Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, численность бобра европейского и норки американской по сравнению с прошлым годом незначительно уменьшилась. Специалисты это связывают с обмелением и заболачиванием прудов и других водоемов.
А вот численность занесенной в Красную Книгу Липецкой области выдры выросла. Это в свою очередь связывают с работами по восстановлению ареала обитания этого животного на территории Липецкой области.
Фото - vk.com/id508064532
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