В Липецкий области пересчитали бобров, норок и выдр

В Липецкой области завершился очередной ежегодный учет численности бобров, норок и выдр.

На территории Липецкой области обитает 2616 бобров европейских, 771 норка американская и 402 выдра.По данным Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, численность бобра европейского и норки американской по сравнению с прошлым годом незначительно уменьшилась. Специалисты это связывают с обмелением и заболачиванием прудов и других водоемов.А вот численность занесенной в Красную Книгу Липецкой области выдры выросла. Это в свою очередь связывают с работами по восстановлению ареала обитания этого животного на территории Липецкой области.