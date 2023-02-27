Происшествия
30 минут назад
1 марта в Липецке может быть громко
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В первый день весны пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения населения.
ГУ МЧС по Липецкой области предупреждает жителей региона об очередной проверке системы оповещения. Она пройдет 1 марта в 10:43.
Как сообщает пресс-служба ведомства, кратковременно включатся электросирены и уличные громкоговорители с доведением проверочного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Также планируется перехват эфирных каналов теле и радиовещания проверочным сигналом.
«Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - объяснили в МЧС и призвали сохранять спокойствие, так как тренировка плановая.
Как сообщает пресс-служба ведомства, кратковременно включатся электросирены и уличные громкоговорители с доведением проверочного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Также планируется перехват эфирных каналов теле и радиовещания проверочным сигналом.
«Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - объяснили в МЧС и призвали сохранять спокойствие, так как тренировка плановая.
2 689
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