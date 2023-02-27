1 марта в Липецке может быть громко

В первый день весны пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения населения.

ГУ МЧС по Липецкой области предупреждает жителей региона об очередной проверке системы оповещения. Она пройдет 1 марта в 10:43.



Как сообщает пресс-служба ведомства, кратковременно включатся электросирены и уличные громкоговорители с доведением проверочного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Также планируется перехват эфирных каналов теле и радиовещания проверочным сигналом.



«Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - объяснили в МЧС и призвали сохранять спокойствие, так как тренировка плановая.

