Происшествия

30 минут назад

1 марта в Липецке может быть громко

2 689
#МЧС #система оповещения
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1 марта в Липецке может быть громко

В первый день весны пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения населения.

ГУ МЧС по Липецкой области предупреждает жителей региона об очередной проверке системы оповещения. Она пройдет 1 марта в 10:43.

Как сообщает пресс-служба ведомства, кратковременно включатся электросирены и уличные громкоговорители с доведением проверочного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Также планируется перехват эфирных каналов теле и радиовещания проверочным сигналом.

«Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - объяснили в МЧС и призвали сохранять спокойствие, так как тренировка плановая.
2 689
#МЧС #система оповещения
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Комментарии (2)

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Оо

3 минуты назад
Да бегите в подвалы , где вода стоячая протухшая по колен . Бегите в бомбоубежища
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типы сигналов

20 минут назад
"Бегите глупцы!!!!!! ааааа" или "Спасайтесь несчастные!!!!!" или даже "Внимание - щяс всем будет хорошо !!! "
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