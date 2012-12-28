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сегодня, 07:15

В Липецкой области вновь желтый уровень опасности

Режим введен в пять утра. 

На территории Липецкой области с пяти утра введен режим воздушной опасности: вблизи границ региона замечены БПЛА. 

Напоминаем, что этот сигнал носит информационный характер и не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона. 
воздушная тревога
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