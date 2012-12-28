В Липецкой области вновь желтый уровень опасности

Режим введен в пять утра.

На территории Липецкой области с пяти утра введен режим воздушной опасности: вблизи границ региона замечены БПЛА.Напоминаем, что этот сигнал носит информационный характер и не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона.