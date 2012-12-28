Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Липецкая вечЁрка: долгая воздушная тревога, задержания по скандальным видео и кому принадлежат липецкие УК
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Сегодня в Липецке: концерты, большой футбольный день и кому готовы платить по 100 тысяч рублей
Происшествия
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сегодня, 07:15
В Липецкой области вновь желтый уровень опасности
Режим введен в пять утра.
Напоминаем, что этот сигнал носит информационный характер и не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона.
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